Último capítulo de O Outro Lado do Paraíso: Clara se casa e terá final feliz

Igreja em ruínas pode receber novo casamento da vingativa no fim da trama das nove

Ao que tudo indica, o último capítulo da novela O Outro Lado do Paraíso reserva um final feliz para Clara (Bianca Bin). O episódio vai ao ar dia 11 do mês que vem. De acordo com o colunista Daniel Castro, a mocinha vai se casar. Porém, quem será o noivo ainda é um mistério. Em um dos finais, a vingativa sobe ao altar com Patrick (Thiago Fragoso). No outro, ela tem um segundo casamento com Gael (Sergio Guizé), que pode morrer baleado pela própria mãe, Sophia (Marieta Severo), ao salvar a vida de Clara.

Ainda de acordo com a publicação, a produção deve gravar duas vezes a subida ao altar da mãe de Tomaz (Victor Figueiredo), por quem é rejeitada após ganhar sua guarda. E a indicação do novo casamento de Clara se deu em recado enviado a Walcyr Carrasco, autor da trama, no roteiro de sequências que vão ao ar dia 21, quando Estela (Juliana Caldas) e Amaro (Pedro Carvalho) vão oficializar a união. "Falei com Lipe (André Felipe Binder, diretor-geral da novela) sobre a possibilidade de uma pequena capela, justamente para não ter que mover o elenco de Palmas. Se não der, podemos partir para a igreja em ruínas. Só me incomoda o fato de já ter sido usada, e de provavelmente voltar a ser no final", relatou. Na igreja arruinada, a neta de Josafá (Lima Duarte) vai orar com frequência e viu Beth (Gloria Pires) ficar sabendo que é a mãe da mocinha.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Durante o seu julgamento, a serial killer tem um mal súbito e acaba sofrendo um AVC. Debilitada, a vilã fica aos cuidados da filha portadora de nanismo. Mesmo assim, não desiste de se livrar de quem pode lhe mandar para a cadeia. Sophia recebe a visita de Zé Victor (Rafael Losso) e ordena os assassinatos de Caetana (Laura Cardoso), a quem já tentou matar a facadas, e Xodó (Anderson Tomazini). Em troca, a mãe de Gael oferece uma grande quantia em dinheiro para o garimpeiro. "O Xodó eu dou um jeito. Mas mato. Conta comigo. Os dois já tão morto", garante ele.