Último dia! Acompanhe em tempo real o que acontece nesta terça de Carnaval

Enquanto Barra terá Bell e Claudia Leitte, Campo Grande terá pipocas de Harmonia e Daniela

Hoje é o último dia do Carnaval de Salvador, mas não precisa ficar na saudade, porque ainda tem muita festa nesta terça-feira (13). Acompanhe no CORREIO, em tempo real, tudo que está rolando!

No Campo Grande, vai ter as pipocas de Saulo, Daniela Mercury, Harmonia do Samba, Psirico, Baiana System, É o Tchan e Attoxxá. Mas também vai Muquiranas, com Léo Santana. E na Barra? Tem Bell, puxando o Camaleão, Claudia Leitte no Largadinho, e a drag Pabllo Vittar. Quem vai perder esse close? Na Praça Castro Alves, o último pô do Sol do Carnaval vai ser comandado por Armandinho, a partir das 18h. Bora curtir?





15h10 Daqui a pouco tem Banzeiro na avenida!

Daniela Mercury já está no trio no Campo Grande. Ela vai puxar um trio sem cordas. Preparados?

(Foto: Reprodução/Instagram)

15h08 'Minha pequena Evaaaa'

Vamos cantar esse clássico, né, gente?



(Foto: Márcio Reis/Ag. Haack)





15h04 Pipoca muuuito animada!

Todo mundo que vai atrás de Saulo curte essa boa energia. Olha a animação dos foliões!

(Foto: Márcio Reis/Ag. Haack)

15h Oba oba ê!

Lucas de Souza, Patricia Andrade e Dart Araujo. "Já saí em bloco com Saulo e também na pipoca. Tenho certeza que a pipoca é muito mais tranquila. No bloco, os cordeiros apertam muito e o pessoal reage. Viemos todo ano desde 2012", disse.

(Foto: Roberto Midlej/CORREIO)





Em cima do trio, Saulo come pipoca doceee!

(Foto: Márcio Reis/Ag. Haack)

14h56 Pipocando no Campo Grande

Saulo vem arrastando uma multidão, olha que lindo!

(Foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack)

14h53 Pipoca doce!

Saulo já está na concentração para entrar no Campo Grande

(Foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack)







14h50 Foliã desde pequena!

Cecília Oliveira, 5, é veterana em carnaval. "Vim ver Léo Santana e Xanddy", conta a menina enquanto pula. Os pais a trazem para a avenida desde um ano. Mal terminou a entrevista e ela subiu no cangote do pai pra ver de perto o Harmonia passar.

(Foto: Raquel Saraiva/CORREIO)

14h46 Encontro de clássicos

Xanddy canta com Pierre Onassis, o clássico do Bom Balanço!



(Foto: MaX Haack/Ag. Haack)

Olha essa energiaaa! Quem também queria estar aí quebrando no meio do povo?





14h35 E vai jogando assim, empina, jogando o bumbum pra cima!

Harmonia agora levanta o Campo Grande com o hit Tic Nervoso, que gravou com Anitta

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO)



14h31 O comando é dele!

Xanddy brinca com os foliões e ainda pede uma salva de palmas para o motorista do trio

'Aqui é pipoca. Liberdade total', diz Xanddy, antes de pedir para os foliões irem "de ré" no circuito.

14h27 A paradinha dinha dinha dinha... eeita!

O Campo Grande agora vai descendo até o chão na quebradeira



(Foto: Renato Lima/Ag. Haack)

14h15 'É uma paixão intensa que move esse povo...'

Lá vem a quebradeira do Harmonia!



(Foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack)

14h14 A quebradeira verdadeira está chegaaaando!

Harmonia já está quase entrando na passarela Nelson Maleiro, no Campo Grande

(Foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack)



Amor e paixão

A "olodunica" Hildete Oliveira, 53 anos, já perdeu as contas de quantas vezes acompanhou o bloco afro. Ela sabe todas as músicas e, de quebra, ainda arrisca uma dança.

"Eu e o Olodum temos um caso de amor e paixão. As letras das músicas são um ato de resistência e eu tenho muita identificação", disse.

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO)

14h09 ÊÊÊÊÊ Faraóóóó!

Como é que não canta e não se entrega à essa energia massa do Olodum passando? Já tem aquele coral cantando Faraó



(Foto: Max Haack/Ag. Haack)

14h06 'E lááá vou eeeeeu!'

Há 25 anos, a diarista Lindinalva Santos, 60 anos acompanha o Olodum passar. Esse ano, ela se preparou antes. "Tô de folga da faxina desde ontem pra ver o Olodum. Eu venho todo ano porque não aguento ver o batuque. O chão treme quando o Olodum passa e todo mundo que é negro sabe disso. É aqui que eu me encontro", falou.

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO





14h03 Pipoca lotada!

A pipoca do Olodum está lotada, e como é que não se rende a essa batida maravilhosa? É de arrepiar!

(Foto: Bruno Concha/Secom) (Foto: Max Haack/Ag. Haack)

13h59 'Os teus beijos são ardeeentes, quando você se aproxima, o meu corpo sentee'

Mais um clássico do Olodum, agora, a banda canta com Pierre Onassis, que está no praticável de uma emissora de televisão

(foto: Marina Silva/CORREIO)

***

13h56 Multidão acompanha reggae

Olha quanta gente está acompanhando a pipoca do Olodum, que tem a participação especial de Andrew Tosh. O reggae está tomando conta do circuito

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

13h49 Olha Bell aí, ah, não, pera!

O empreendedor Bell Salomão é chicleteiro de carteirinha. Ele é tão fã do antigo vocalista da banda que optou por deixar o cabelo crescer. "A gente (ele e Bell) se parece mesmo. O pessoal fala, mas a diferença é que meu cabelo é original e o dele não é", disse orgulhoso.

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO)

13h48 Beeem fantasiadas!

Nem o sol quente impediu que os foliões de Salvador começassem a aproveitar o último dia de festa. As irmãs Emília Azevedo, 53, e Beatriz Azevedo, 55, por exemplo, vieram cedo para curtir atrás do Alavontê. Para homenagear as crianças, Emília veio vestida de sereia e Beatriz veio de unicórnio. "A gente escolheu esdas fantasias pra homenagear as crianças e relembora a infância. Afinal, é Carnaval", disse Beatriz. Ela está curtindo a festa pelo terceiro dia na pipoca. "A pipoca tá muito tranquila esse ano. Tá muito seguro e organizado", falou.

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO)

13h43 Eitaaa, agora vai ter atração internacional com Olodum!

Quem faz o som com a banda baiana é Andrew Tosh, filho do cantor jamaicano Peter. É um reggae massa, viu?

O Olodum e Andrew já haviam se encontrado em 2006, quando gravaram a faixa de um DVD do cantor jamaicano, como um tributo ao seu pai

(Foto: Reprodução/TVE)

13h36 'A deusa das águas mora no meu pensamento...'

A banda canta agora a música Sereia, campeã do Femadum 2018. A composição é de Alisson Lima. Os foliões já estão com a letra na ponta da língua!

(Foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack)

13h32 A percussão do Olodum já está animando o Campo Grande

Que beleza é essa, Olodum?

(foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack)





13h26 É muito amor pelo Olodum né, Mateus Vidal?

Daqui a pouco eles invadem a passarela Nelson Maleiro, no Campo Grande

(Foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack)

13h18 Pranchão veio com tudo heim?

Não tem como ficar parado no Campo Grande com a passagem do Alavontê...

'A energia está tão forte que está tendo trovoada aqui em cima do trio, diz Ricardo Chaves



(Foto: Renato Lima/Ag. Haack)

13h10 'Por isso, chame, chame, chame genteeee!'

Alavontê canta um clássico do Carnaval, durante sua passagem pelo Campo Grande



(Foto: Renato Lima/Ag. Haack)



13h08 Tá rolando heim?

Os foliões já estão se organizando para curtir a pipoca do Olodum, que entra daqui a pouco na passarela Nelson Maleiro

(Foto: Enaldo Pinto/Ag. Haack)

13h05 Você sabe que beleza é essa? É o Olodum chegando no Campo Grande!



(Foto: Enaldo Pinto/Ag. Haack)

13h 'Vou ficaaar, com certeza, maluco belezaaa'

No Pranchão Alavontê, Ricardo Chaves agora faz homenagem ao baiano Raul Seixas

(Foto: Renato Lima/Ag. Haack)

12h55 'Eu me sinto massa... '

Magary Lord no comando do Alavontê anima os foliões já na passarela Nelson Maleiro, no Campo Grande



(Foto: Enaldo Pinto/Ag. Haack)

12h50 Alavontê aquecendo na concentração...

O Alavontê já está animando os foliões que estão na concentração...



(Foto: Renato Lima/Ag. Haack)

Muita fofura na avenida, gente!

O Bloco Vamos Nessa está espalhando fofura pelo Campo Grande nesta terça :)

(Foto: Renato Lima/Ag. Haack)

Para você, qual é a música do Carnaval 2018?

Vote na nossa enquete!

12h20 Começou!

O bloco infantil Vamos Nessa invade a passarela Nelson Maleiro, no Campo Grande, no início desta tarde... Olha a animação dos pequenos

(Foto: Renato Lima/Ag. Haack)

12h Foliões começam a chegar

A festa ainda não começou, mas os foliões já começaram a chegar no circuito Osmar, no Campo Grande, para acompanhar o último dia de festa



(Foto: Renato Lima/Ag. Haack)

Vai fugir da folia, mas não sabe o que abre e fecha nesse Carnaval? Confere aqui: Shoppings, supermercados... Veja o que abre e fecha no Carnaval

Veja os destaques desta terça!

Barra-Ondina

No circuito Dodô (Barra-Ondina), Bell Marques puxa o tradicional Camaleão, às 16h, e Claudia Leitte vem logo na sequência, com o bloco Largadinho. A loira, que este ano resulveu homenagear os esportes, se despede da folia com um look inspirado no basquete. Mais tarde, o circuito ainda rece Pabllo Vittar (19h30) e o tradicional arrastão da meia-noite, comandado por Carlinhos Brown, com previsão de início às 23h.



Campo Grande

A programação no Circuito Dodô (Campo Grande) começa cedo, às 11h30. É bom pegar leve no almoço, porque o dia promete. Além do Olodum, que desfilará às 12h30, o circuito será marcado por pipocas de respeitos. Tem Harmonia do Samba (13h), Saulo Fernandes (14h) e Daniela Mercury (14h30). Logo após a saída da Rainha, o gigante Léo Santana comandará o bloco As Muquiranas, que este ano estão vestidas de Carmen Miranda. O dia ainda terá Psirico, Baiana System e muito mais.

Quer saber como chegar à Avenida? São 15 pontos de táxi no entorno da folia, para quem preferir esse transporte

Vale do Canela;

Avenida Joana Angélica, na região do Colégio Central;

Politeama de cima;

Estação da Lapa; na Barroquinha;

Rua do Tijolo;

na Praça do Sol, em Ondina;

Rua Edgard Mata;

Avenida Centenário;

Praça Cayrú;

Rua Gabriel Soares;

Ladeira do Taboão;

Porto da Barra;

Avenida Garibaldi;

Avenida da França;

E se eu preferir ir de Uber?

De acordo com a assessoria da Uber, serão 11 pontos de embarque e desembarque próximos à folia durante todos os dias de festa. Além de servir como local de desembarque na hora da chegada, a ideia é facilitar a solicitação de um carro na volta para casa.

Os foliões poderão encontrar motoristas mais facilmente nos seguintes locais:

Rua Juiz Rosalvo Torres / Rua Desembargador Baldoino Andrade;

Rua da Bélgica / Rua Portugal;

Ladeira da Praça / Rua do Saldanha;

Rua do Salete / Faculdade Cairu;

Rua da Mouraria / Av. Joana Angélica;

Rua Reitor Miguel Calmon / Vale do Canela (Ufba);

Rua da Graça / Rua da Flórida;

Avenida Princesa Leopoldina, após 2° retorno;

Avenida Anita Garibaldi, acesso à Federação;

Avenida Anita Garibaldi / Concessionária Audi;

Rua da Paciência / Rua Almirante Barroso, sentido Pituba;

Seis pontos de motáxi perto dos circuitos:

Politeama (ao lado do ponto de táxi);

Praça Cayru (em frente ao Elevador Lacerda);

Vale do Canela;

Avenida Centenário (Rua Deocleciano Barreto);

Avenida Garibaldi (em frente à Clínica Nova Face);

Avenida Oceânica (Praça do Sol/ISBA);

Onde tem Zona Azul para estacionar?

Na marginal da avenida Anita Garibaldi, no acesso à Federação;

Na Avenida Anita Garibaldi, sentido Centro, trecho entre o Hospital Jorge Valente e o Monumento a Clériston Andrade, incluindo as marginais; na mesma avenida sentido Rio Vermelho, trecho a partir da Alameda Guedevile;

Na Avenida Estados Unidos;

Na Avenida da França;

Na Rua Portugal;

Na Rua da Conceição da Praia;

Na Rua da Mouraria;

Na Avenida Joana Angélica/Ucsal, entre o IPS e a Rua Nova do Paraíso;

Na Rua da Salete;

Na Ladeira do Salete;

No Vale dos Barris;

Rua Comendador José Alves Ferreira;

Rua Professor Paulo Almeida (atrás da GTRAN);

Ladeira da Fonte (Concha Acústica);

Rua Professor Aristides Novis, São Lázaro - Federação;

Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), trecho entre o Colégio Odorico Tavares e a Concessionária Marvel;

Rua Juiz Rosalvo Torres, marginal da Av. Centenário, sentido Barris;

Rua Sabino Silva, em ambos os sentidos, a partir do primeiro retorno sentido Ondina;

Avenida J. J. Seabra, trecho entre o Terminal Aquidabã e o Mercado São Miguel;

Estacionamento São Raimundo;

Estacionamento Praça Cayru;

Estacionamento Barroquinha;

Expresso e estacionamento

Outras linhas exclusivas do Carnaval são as do serviço Expresso Carnaval, que levam os es dos shoppings Salvador e Salvador Norte até pontos do circuito, sem parada. Um bilhete com ida e volta para o expresso custa R$ 25 – sendo R$ 5 do cartão, que pode ser recarregado e usado por uma família inteira. A partir da segunda viagem, o trecho passa a custar R$ 20. Nos dois casos, o estacionamento está incluso. As saídas acontecem a cada 15 minutos.

Nos estacionamentos do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping, ficarão disponíveis para o Expresso Carnaval 1,2 mil e 800 vagas, respectivamente – totalizando, assim duas mil vagas. Além dessas, cerca de três mil vagas de Zona Azul também vão ser opção para os foliões que quiserem ir de carro.

Se ligue no buzu!

Para os foliões que quiserem ir de ônibus, por exemplo, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação que vai contar com 400 linhas de ônibus, além da frota total disponível na cidade – 2,6 mil coletivos. Esses carros vão fazer viagens em três faixas horárias diferentes e de acordo com a demanda.

O horário avaliado como o que tem menor fluxo de usuários é o das 5h às 13h – nesse momento, a frota será de 50% do total. Já entre as 13h e as 21h, 60% dos carros estarão à disposição dos foliões. Entre 21h e 5h do dia seguinte, quando há maior fluxo de pessoas, devido à volta para casa, 70% da frota será utilizada. Do total de 400 linhas, cerca de 140 vão operar 24 horas por dia.

Os números indicam pontos de ônibus; as linhas em direção ao circuito vão passar por eles (Imagem: Reprodução)





Quer conferir as linhas pelos pontos? A Transalvador disponibilizou aqui, mas você também pode conferir clicando em cada um dos pontos abaixo:





Veja a programação de hoje