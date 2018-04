Um apê mais verdinho

Confira dicas de como trazer mais natureza para dentro de casa com plantas que sobrevivem sem muita luminosidade

Morar em uma casa com jardim numa cidade grande é um luxo que poucos têm a oportunidade de desfrutar. Os apartamentos diminuem o contato com as plantas, mas não criam, necessariamente, uma barreira para o contato com elas. Para ter a natureza mais próximo do convívio não é preciso muito espaço ou muita luminosidade. Basta querer. Para todos os tipos de ambientes têm espécies que podem ser cultivadas e dar charme à decoração.

“As plantas trazem uma sensação de bem estar e a natureza para mais perto do convívio do homem. Se sua casa tem muita luminosidade, opte por plantas de meia sombra. Se sua casa é mais escura, dê preferência às plantas de sombra total”, ressalta a paisagista Kátia Sória, que tem como lema tornar os ambientes mais aconchegantes e harmônicos com a inserção de espaços naturais.

Para dentro de casa, a paisagista indica Palmeira Raphis, Pleomele verde, Antúrium, Lírio e Zamioculca. “São todas aquelas que na natureza estejam em lugar de sombra total ou parcial”, destaca Kátia Soria. Em ambientes com ar-condionado são mais indicadas as plantas mais resistentes à sombra total, como a Palmeira Raphis e a Zamioculca.

Uma boa solução para a cozinha é cultivar uma horta. Além de servir para temperar as comidas, dá um ar de frescor ao ambiente. “Podemos ter em vasos ou jardineiras, de preferência em uma posição que haja luminosidade e incidência de sol pela manhã”, indica a paisagista. Para o banheiro, duas espécies que convivem bem com a umidade são Antúrium e Lírio da paz.

Bem-estar

Insensos, cristais, buda e uma samambaia. “No meu altar da espiritualidade não pode faltar uma planta. Ajuda a renovar minhas energias”, conta a jornalista e blogueira lifestyle Jú Coelho, que em seu apartamento cultiva plantas em quase todos os ambientes. Além de dar um toque final na decoração, ela acredita que ajuda a tornar o lar mais relaxante.

Jú Coelho e seu cantinho da espiritualidade cheio de plantas (Foto: Divulgação)

“Eu preciso acordar e ver meu apartamento mais verdinho. Eu fui criada em uma casa e tenho um sítio na Reserva Sapiranga, onde passo meus finais de semana. Não me vejo longe da natureza, sem ter plantas no apartamento. Acho que ficaria doida! Além de eu trazer a natureza mais perto da minha família, me traz muita tranquilidade”, conta a blogueira.

Até a hora de molhar as plantas virou um ritual de família na casa de Jú Coelho. “Eu chamo os meus dois filhos e eles fazem uma festa. Não consideram uma obrigação. Adoram e acham divertido. Às vezes até reclamam comigo quando enxergam uma folha com uma pontinha amarela”, conta. O cuidado com as plantas é extremamente necessário para mantê-las saudáveis e vivas. Em ambientes internos ou externos, as plantas precisam de adubação, poda e rega adequada. “Dentro de casa em menor quantidade, pois não se tem o sol e o vento”, explica a paisagista Kátia Sória.

