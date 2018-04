Um idiota perguntador em transe ontológico

por Rogério Menezes

Sou ou não sou? Seio ou não seio? Deus é chiste? Penso logo hesito? De onde eu vinho? Para onde eu zoo? Por que o ‘soucialismo’ naufragou? É outono ou inferno? Sou homem ou saco de pipocas? Quem tem medo de Virginia Woolf? Quem era o maquinista do trem que matou a moça que andou na linha? Quem bebeu Caim? Quem envenenou Caim e, por tabela, matou o cara que bebeu Caim? Quem fez sexo oral com Picasso, e, cheio de gula, vomitou?

O galo com diarreia canta cocoricocô? Morolá? Lulalará? A ré é pública? A via é púbis? Quem nasceu primeiro, o crime ou o castigo? Quem foi o cara que fumava maconha, mas não tragava? Quem tem cu tem medo? O que seria do verde-limão se todos gostassem do Maduro-caindo-de-podre?

[Quem matou Celso Daniel?] Qual a diferença conceitual entre cagar e foder? Quantas pregas anais o homem reto possui? Com quem Judas traiu Jesus? Qual a diferença entre o homem e o tijolo? Jogue os dois na parede, o que gritar fora-temer tanto poderá ser o tijolo quanto o homem.

A hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos em cy, ou em cio? Ladrão que rouba ladrão vai direto pro colhão do salsão no domingão? Manuel dava bandeira? O anjo torto bebia vinho do porto? Por que Castro Alves procurou Deus e nunca o encontrou? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Pedro Nava morreu na Glória? A Bahia é madrasta ou pederasta? Minas é mais ou ‘menas’? O Rio é de janeiro, fevereiro ou mico? Pará pra quê, Pará? O céu de Brasília desabou?

Tico mia na sala, no quarto e na cozinha? O que pesa mais? Meio quilo de algodão ou meio quilo de chumbo? Quando uma mulher confessa ‘estar de Chico’, ela demonstra ser fã de: a) Caetano. b) Miltonbituca? c) Roberto. d) Jorge Benjor? [Quem matou a menina Ana Lídia, a 11 de setembro de 1973 em Brasília com extremados requintes de crueldade?]

Contra flatos não há argumentos? Tem culpa eu? Quando um burro fala o outro murcha a orelha? O ego é cego? Freud e Jung faziam menajatroá com Carlos Marx? Guimarãs Verderrosa? Mulato de Assis? Graciliano Domingo de Ramos? A Biba Sagrada? Ai, Jisuis? Ave Ado?

Quem matou Martin Luther King? Quem matou J.F.K.? Quem matou Marylin Monroe? Quem matou Chico Mendes? [Quem matou de fome, bala, estupro ou vício todos os chacinados nesta pátria putamadre que nos pariu?]

A propósito, é de bom tom perguntar, é de melhor tom ainda alguém responder – e logo: quem executou aquela moça bonita e valente + o chofer que a conduzia na noite macabra de 14 de março de 2018? Pergunta-se de novo: quem executou aquela moça bonita e valente + o chofer que a conduzia na noite macabra de 14 de março de 2018? O terceiro sinal: quem executou aquela bonita e valente + o chofer que a conduzia na noite macabra de 14 de março de 2018?

[Escrevam 100 vezes na lousa: Quem executou aquela moça bonita e valente + o chofer que a conduzia na noite macabra de 14 de março de 2018?] [Ou somos, como desconfio, nação desgovernada sem vergonha nenhuma nas fuças, heroína sem nenhum caráter, esta degenerada brasileia geral bananeira?] [O último a sair apague a luz do aeromorto].