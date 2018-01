Um morre e oito ficam feridos em batida de carros no sul da Bahia

Polícia acredita que um dos veículos tentou ultrapassagem proibida

Um homem morreu e outras oito pessoas, entre elas três crianças, ficaram feridas num acidente entre dois veículos por volta das 14h30 desta terça-feira (9) na BA-290, num trecho conhecido como Caxangá, a 10 km de Alcobaça, no extremo-sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos – uma caminhonete e um Stilo – bateram de frente. A causa mais provável do acidente é que um dos motoristas tenha tentado uma ultrapassagem. “A pista está em mal conservação, sem acostamento, é um pouco estreita, o que dificulta fazer ultrapassagens. Estamos com equipes no local investigando o que ocorreu e registrando a ocorrência”, explica o soldado Itamar Nunes Silva.

As vítimas não foram identificadas pela PRE. O homem que morreu dirigia o Stilo, onde estavam seis pessoas, segundo a polícia. Ele não usava cinto de segurança e morreu na hora. As três crianças tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte.

“Elas estavam muito apavoradas, chorando, gritando, cheguei a tirar todas elas do carro”, conta o repórter Rafael Vedra, do site Liberdade News. Segundo ele, as crianças têm idade aparente de 5 a 6 anos.

Já os demais adultos que estavam no Stilo tiveram fraturas nas pernas e braços e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A polícia informou que o Stilo provavelmente fazia serviço de transporte não autorizado.

Os dois ocupantes da caminhonete não tiveram ferimentos graves e não precisaram de socorro. O CORREIO tentou contato com o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas ninguém atendeu às chamadas.