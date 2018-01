Um país que obriga as empresas a pagar salários iguais a homens e mulheres

por Lucy Barreto

Imagine um país onde uma lei obriga as empresas a obterem um certificado que comprove que elas pagam salários iguais a homens e mulheres que exercem a mesma função. Imagine um país onde existe um Ministério do Bem-Estar. Agora imagine que país é esse. Imaginou? Acertou quem acha que, definitivamente, este país não é o Brasil. Segundo o Fórum Econômico Mundial, nosso país aparece na 79º posição do ranking de 144 países quanto à paridade de gênero. O primeiro da lista é a Islândia, que foi quem implantou a certificação inédita sobre igualdade salarial entre gêneros. A lei aprovada em 2017 começou a valer segunda-feira (1º) e vale para qualquer empresa com mais de 25 funcionários. E não é lei só no papel, não. Há um Centro para Igualdade de Gênero que vai fiscalizar o cumprimento da regra e prevê multas diárias para quem descumprir.

Cursos gratuitos

A faculdade Uninassau está oferecendo 145 cursos gratuitos neste mês de janeiro em diversas áreas por meio do projeto Capacita. Os cursos serão ministrados pelos professores da instituição, possuem certificação e vagas limitadas. Interessados devem acessar o site extensão.uninassau.edu.br para conhecer as opções e se inscrever.