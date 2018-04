União pela educação

César Conservani é diretor da Votorantim Energia

O sistema de educação do país voltou a ocupar espaço na mídia com a divulgação do Censo Escolar da Educação Básica, realizada pelo Ministério da Educação com base em dados de 2017, que traz um panorama cheio de desafios na busca por um ensino de qualidade para nossos jovens.

Entre os muitos dados revelados, o relatório aponta um número alto de evasão nas séries finais do ensino fundamental e na 1ª e 2ª séries do ensino médio. Há estimativa de que 1,5 milhão de jovens entre 15 e 17 anos abandonaram a escola. Especialistas apontam a necessidade de ingressar no mercado de trabalho e a baixa qualidade do ensino como alguns dos principais fatores que explicam a evasão.

Segundo os critérios da OCDE na última edição do exame Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), 70,3% dos estudantes brasileiros ficaram abaixo do patamar mínimo de desempenho estabelecido, apresentando grandes dificuldades para aprender matemática e ciências, e 51% dos alunos ficaram abaixo do patamar considerando sua capacidade de leitura e interpretação de textos. Com isso, o país ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática.

Parcerias entre a iniciativa privada, governo e a comunidade surgem como oportunidades para aprimorar o diálogo e oferecer soluções. O programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE) é um exemplo de iniciativa que consegue envolver a comunidade em prol da melhoria na educação. Ele beneficiou 53 municípios no ano passado e será realizado em 105 cidades em 2018, no centenário de fundação da Votorantim.

Em 2017, o PVE contou com a mobilização de 14.700 alunos de 90 escolas da rede municipal de ensino de Cachoeira, Governador Mangabeira, Maragojipe e São Félix, regiões que são atendidas pelo PVE por meio da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo. Com a capacitação de professores, coordenadores de escolas e secretários de educação e o engajamento da sociedade, os estudantes desenvolveram projeto de revitalização de espaços para aprendizagem e estímulo da leitura.

O programa tem proporcionado uma efetiva melhora na nota dos municípios no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador do Ministério da Educação (MEC) que mede a qualidade do aprendizado nacional e ajuda a estabelecer metas para melhoria do ensino público, com a aceleração em 38% nos resultados do Ensino Fundamental I e 45% nos resultados do Ensino Fundamental II nas cidades em que está presente. Além disso, na premiação anual do programa em 2017, Maragojipe ganhou na categoria Gestão Educacional, e São Félix, na categoria Mobilização Social. A premiação reconhece os municípios que se destacaram nas frentes de atuação do programa

O PVE também incentivou a participação de alunos e professores no projeto Criativos da Escola, que integra o Design for Change, um movimento global presente em 57 países, que vem inspirando mais de 2,2 milhões de crianças e jovens a utilizarem a imaginação e o design como ferramentas para solucionar desafios. No polo da Bahia, foram inscritos 69 projetos.

O direito à educação é garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Com as dificuldades enfrentadas por todas as esferas do governo para melhorar a educação no país, cabe a toda sociedade – população, comunidade escolar, iniciativa privada, poder público – abraçar essa causa, em busca de um modelo que possibilite aos jovens se tornarem protagonistas de suas histórias e cidadãos de fato. Não temos mais tempo a perder.