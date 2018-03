Unidade de Pronto Atendimento será construída na Cidade Baixa

Medida foi anunciada pelo prefeito ACM Neto neste sábado (03)

A Cidade Baixa, na região do Jardim Cruzeiro, ganhará uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). A decisão foi anunciada neste sábado (03) pelo prefeito ACM Neto durante a assinatura da ordem de serviço para construção do Mercado Municipal do Jardim Cruzeiro.

O gestor informou que a Prefeitura vai começar a levantar possíveis terrenos para o equipamento, que vai substituir a UPA de Roma, fechada pelo governo do estado. "Quando chegamos, em 2013, a cidade tinha uma UPA e que não funcionava. Construímos oito novas UPAs e hoje temos nove funcionando em Salvador. E no dia 29 de março, aniversário de Salvador, vamos entregar o primeiro Hospital Municipal da cidade, coisa que muitos diziam que a gente não seria capaz de fazer. A palavra impossível hoje não faz parte mais do nosso vocabulário. Por isso vamos fazer também o BRT e o Centro de Convenções", ressaltou.

As obras de construção do Mercado Municipal do Jardim Cruzeiro já tiveram início neste sábado, após ordem de serviço assinada pelo prefeito, com as presenças do vice Bruno Reis, do secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Passos, e outras autoridades. O equipamento vai ficar localizado na Rua Rezende Costa, local onde funciona a atual feirinha do bairro.

As obras - com orçamento em R$2,5 milhões - devem durar seis meses. Será feita a construção de cobertura e área externa, além de sanitários e implantação de estruturas adaptadas para pessoas com deficiência .

"Essa gestão tem demonstrado profundo respeito com ambulantes e feirantes da cidade. Isso é traduzido nas diversas obras que já realizamos e ainda vamos realizar. Vem aí, por exemplo, o Mercado Municipal de São Cristóvão. Vocês que tomam sol e chuva para ganhar o sustento merecem todo o cuidado da Prefeitura", discursou ACM Neto.

Quando esse novo equipamento estiver pronto, Salvador passará a ter o nono mercado municipal reformado, construído ou reconstruído pela Prefeitura, desde 2013. Um dos primeiros foi o de Periperi. Também já foram entregues os mercados de Cajazeiras (que vai passar agora por obras de reforma após o incêndio no andar de cima), de Itapuã, da Liberdade, os dois equipamentos do Dois de Julho (o que leva o nome do bairro e o das Flores), o de Água de Meninos e o Modelo, na Praça Cairu, que passou por obras de melhorias.

Presidente da Associação de Feirantes da localidade, Nilton Borges agradeceu. "Esse era um desejo nosso de 30 anos. Antes, os políticos vinham aqui e só prometia. O prefeito ACM Neto não fez só uma promessa. Ele deu a palavra e está cumprindo".

Quadra

Também neste sábado (03) o prefeito inagurou um novo equipamento esportivo no final de linha da Rua Régis Pacheco: a Arena Semente do Gueto A obra foi uma das selecionadas pelo programa de consulta popular Ouvindo Nosso Bairro.

"Investimentos no esporte porque é importante. Uma quadra como essa é um convite para jovens e crianças saírem das ruas, um estímulo para a prática da vida saudável", discursou ACM Neto, que anunciou, já para as próximas semanas, a chegada do programa Morar Melhor na localidade, para reformar 173 imóveis.

A mangueira próxima à quadra foi protegida e cercada, a iluminação foi totalmente recuperada e todo o alambrado em volta da área foi trocado. O espaço também recebeu serviços de terraplanagem e drenagem. As intervenções contaram com um investimento de R$ 228.515,67, através do programa Salvador Bairro a Bairro, que executa as obras escolhidas pela população.

Essa intervenção no Uruguai faz parte de um projeto que engloba a requalificação de cerca de 30 campos e quadras esportivas em Salvador, em ações simultâneas. Só em 2017, a Secretaria Municipal de Esporte, Trabalho e Lazer (Semtel) investiu R$ 3 milhões na revitalização de campos e quadras. Desde 2013, a Prefeitura requalificou 286 espaços esportivos em bairros como Calabar, Barris, Canabrava, São Caetano, Cajazeiras e Fazenda Coutos.