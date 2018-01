Unidade de Saúde em Fazenda Coutos vai beneficiar 16 mil pessoas

No local são oferecidas consultas médicas e odontológicas

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

Quando a dona de casa Lediane Silveira, 29 anos, precisa de qualquer procedimento médico, para ela ou para sua filha, o atendimento tem que ser feito em bairros vizinhos. Difícil é se deslocar, de ônibus, com uma bebê de apenas 1 ano no colo. Agora, com a inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) Recanto da Lagoa II, ela pode ficar mais tranquila já que poderá realizar procedimentos básicos de saúde a apenas 300 metros de sua casa, na Rua Muniz Ferreira, próximo à Lagoa da Paixão, em Fazenda Coutos.

A unidade de saúde foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (25) pelo prefeito ACM Neto com investimento de R$ 2,5 milhões. No local, Lediane e outras 16 mil pessoas da localidade e bairros vizinhos podem ter acesso a consultas médicas e odontológicas, além de vacina, curativo, teste rápido para glicemia capilar, sífilis e HIV/Aids. A equipe da unidade é formada por quatro médicos e oito enfermeiros.

Lediane Lima com a filha Ana Clara, de 1 ano, e a avó da menina, Maria Nilza dos Santos (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Sua vizinha de bairro, a também dona de casa Jacira Souza, 56, só vai a consultórios odontológicos particulares. Isso porque nunca conseguiu, até o momento, uma consulta em unidades públicas de saúde. Após a inauguração, Jaciara vai poder ter acesso a procedimentos como obturação e outros reparos dentários na nova USF. "Tudo o que eu fiz agora até foi pago. Estou aqui só esperando terminar a inauguração para saber como ter acesso aos serviços", disse Jacira.

A dona de casa, nos próximos dias, deve receber a visita de um dos oitos agentes de saúde da UFS. Eles ficam responsáveis por cadastrar as famílias do bairro para que elas possam, posteriormente, ter acesso aos serviços da unidade de saúde. Nos próximos meses, o número de agentes devem subir para 16. São quatro consultórios odontológicos.

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O prefeito ACM Neto, durante a cerimônia de entrega da UFS, comemorou os avanços na área da saúde do município .

"Quero destacar que, nesses últimos cinco anos, nós tivemos um avanço extraordinário na expansão do programa da saúde da família. Até 2019, o distrito sanitário do Subúrbio vai ter 80% da sua população assistida pela atenção básica de saúde", destacou o prefeito.

Cobertura da saúde

Com a construção da Unidade da Família subiu, de acordo com o títular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), José Alves Rodrigues, para 57,4% a cobertura total de saúde do distrito sanitário da São Caetano/Valéria, no qual faz parte também o bairro de Fazenda Coutos. Em 2012, era 13,2%. O ideal, ainda de acordo com o secretário, é que o alcance chegue a pelo menos 70%.

"Somando com unidades de saúde tradicionais e com os programas de saúde da família, nós estamos passando de 57% na cobertura da saúde. No distrito sanitário, ao longo dos últimos quatro anos, foram investidos R$ 28,5 milhões. É importante dizer que, com essa unidade, nós já reformamos e implantamos 205 postos de saúde", afirma o secretário.

De 2013 a 2016, foram reformados e entregues no distrito sanitário 11 centros de saúde, duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), dois Centro de Atenção Psicossocial (Caps), e quatro novas UFS. Foram investidos nos equipamentos R$ 28,5 milhões.

Segundo o coordenador do distrito sanitário, Ricardo Valle, a inauguração da UFS era um pedido dos moradores que precisavam ir até bairro vizinhos para ter acesso a serviços de saúde. "As pessoas precisavam se deslocar para outros bairros e, em casos de emergências, era complicado. Agora, com essa unidade e a construção da UPA em Paripe essa demanda desafoga um pouco", explica Ricardo.

360

O prefeito ACM Neto afirmou também que, a partir dessa sexta-feira (26), as crianças e jovens do Subúrbio vão contar com atendimento médico especializado, aulas de robótica, teatro e esportes - tudo gratuito e no mesmo lugar. Isso porque será inaugurado nesta sexta-feira (26), o espaço multiuso Subúrbio 360, que faz parte do eixo Investe do programa municipal Salvador 360. O espaço será composto pela Escolab, Centro Especial de Reabilitação (CER), duas quadras poliesportivas, auditório, teatro e estúdio de rádio.