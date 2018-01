Unijorge oferece bolsas para os 50 primeiros colocados no vestibular

Os estudantes que participarem do processo seletivo do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), que será realizado em 14 de janeiro, irão concorrer a bolsas de 50% e 100% nos cursos da instituição. A iniciativa, nomeada ‘Vestibular Top Bolsas – Eu ganho agora’, é válida para os cursos de graduação presencial, em todos os campi e turnos.

Para concorrer, basta participar do vestibular e aguardar a lista com os aprovados. Os 25 primeiros terão direito a bolsas de 100% válida por todo o curso. Já os estudantes que ficarem na posição do 26º ao 50º recebem bolsas de 50%.

As inscrições para participar do processo seletivo que acontece no próximo domingo serão encerradas na sexta (12). Basta acessar o site vestibular.unijorge.edu.br, escolher o curso e o campus onde quer estudar – Avenida Tancredo Neves, Paralela ou Comércio – e se inscrever gratuitamente. O regulamento completo está disponível no site.