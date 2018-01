Universidades estaduais baianas terão concurso este ano

Governador Rui Costa anunciou 167 vagas pelo Facebook

O governador Rui Costa anunciou a abertura de concurso público para as faculdades estaduais. A divulgação foi feita durante o programa Papo Correria, transmitido por meio da página oficial no Facebook.



De acordo com o governador, serão 167 vagas em cargos de níveis médio e superior. A justificativa para a abertura de novas colocações é o preenchimento de postos que ficaram vagos após aposentadoria e/ou falecimento de servidores do estado entre os anos de 2014 e 2017.

Confira as vagas:

Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs): 72 vagas, sendo 22 para analista universitário e 50 para técnico universitário. Há mais 63 vagas para docentes, sendo 33 para professor auxiliar e 30 para professor assistente.



Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc): 32 vagas, sendo 8 para analista universitário e 24 para técnico universitário.