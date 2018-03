Universo/Vitória começa playoffs do NBB no domingo (1º)

Rubro-negro encara o Minas, em Belo Horizonte, às 14h, e depois faz dois jogos em casa

O Universo/Vitória abre os confrontos dos playoffs do NBB 2017/18, fora de casa, no domingo (1º). A equipe baiana irá encarar o Minas, em Belo Horizonte, às 14h, com transmissão dos canais Sportv. O rival foi conhecido nesta quinta (29), após a vitória do Pinheiros sobre o Mogi, que deixou o Leão em 8º e os mineiros em 9º.

Depois, na quarta (4), às 19h30, e na sexta (6), às 21h, o rubro-negro recebe o Minas no Ginásio de Cajazeiras. Caso sejam necessários, o jogos 4 e 5 acontecerão na capital mineira e na capital baiana, respectivamente. O confronto acontece em melhor de cinco jogos.

Na fase de classificação, um triunfo para cada lado. Em casa, o Universo/Vitória atropelou o rival por 82x57, mas levou o troco, apertado, em Belo Horizonte, por 80x78. Na edição 2016/17, o Leão ficou na 3º posição ao final da competição.