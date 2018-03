Universo/Vitória é derrotado pelo Franca, em Cajazeiras

No último jogo em casa da fase preliminar, rubro-negro some no 3º quarto e perde por 92x85

O objetivo era chegar mais perto de um improvável 4º lugar no NBB 2017/18, que faria o Universo/Vitória se classificar direto para as quartas de final da competição. Mas, nesta terça (13), no último jogo no Ginásio de Cajazeiras da fase preliminar do NBB, a equipe rubro-negra fez um péssimo 3º quarto e acabou derrotada pelo Franca por 92x85. O Leão segue em 6º na competição, mas terá dois jogos seguidos longe de casa e poderá cair na tabela em caso de derrotas. O Franca, um dos favoritos ao título e que jogou sem o armador Leandrinho - machucado -, segue estacionado no 3º lugar, atrás de Paulistano e Flamengo.

A partida começou de forma equilibrada e assim se manteve em todo o primeiro período, ainda que os paulistas estivessem, quase sempre, na dianteira do placar. Um dos destaques do Leão nos últimos jogos, o ala Arthur não tinha bom rendimento ofensivo, mas Dawkins, Kurtz e André, sem errar arremessos, mantiveram os donos da casa no jogo, com o quarto terminando em 23x21 para o Franca.

Na segunda parcial, no entanto, o aproveitamento rubro-negro caiu a menos de 50%, sendo de apenas 17% nas bolas de três. Assim, os paulistas abriram vantagem. Com 10 pontos de Cipolini, o Franca botou nove pontos de frente, indo para o intervalo com o placar em 47x38.

O Leão até começou bem o terceiro quarto e cortou a vantagem paulista para cinco pontos. Mas os comandados de Régis Marrelli voltaram a errar no ataque e na defesa e o Franca recuperou terreno, colocando 12 pontos de frente na metade do período. O técnico rubro-negro parou o jogo e conversou com seus atletas, mas pouco adiantou. O Universo/Vitória penava para acertar até lance livre e os paulistas aproveitaram. A diferença chegou a 23 pontos no final do quarto (71x48).

Com o jogo praticamente perdido, restou ao Leão diminuir o prejuízo no período final. A distância seguiu em cerca de 20 pontos por todo o quarto, até que, faltando 3 minutos, o Universo/Vitória engatou uma reação rápida e, a 1 minuto do fim, a vantagem paulista caiu para dez pontos (91x81). O Franca voltou a se concentrar e, mesmo com todo o esforço baiano (que ainda tirou mais três pontos e venceu a parcial por 37x21), conseguiu levar o triunfo por 92x85

Leo Meindl, do Franca, foi o cestinha do jogo, com 22 pontos. Pelo Leão, Dawkins marcou 20. O time rubro-negro volta à quadra somente no dia 25, contra o Minas, em Belo Horizonte, e finaliza a fase preliminar no dia 27, contra o Flamengo, no Rio.