Universo/Vitória encara o Minas hoje, em Cajazeiras

Rubro-negro fará terceiro jogo dos playoffs contra equipe mineira

Hoje é dia de Universo/Vitória no NBB. Depois de vencer o Minas na quarta-feira (4), no Ginásio de Cajazeiras, o Leão volta a enfrentar dentro de casa, a partir das 21h, o rival pelo Jogo 3 da série melhor de cinco. O duelo está empatado em 1x1.

A equipe contará com dois importantes jogadores. Arthur Belchor, de 35 anos, e Murilo Becker, de 34, foram os grandes nomes do triunfo baiano na quarta. O ala, tricampeão do NBB, foi autor de 17 pontos e sete rebotes, enquanto que o pivô, três vezes finalista, também registrou 17 pontos e mais seis sobras de bola.

O técnico Régis Marrelli conta com o apoio da torcida hoje. “Precisamos de mais gente no ginásio, empurrando a nossa equipe e pressionando o Minas. A obrigação de vencer é nossa”, avisou.

Para assistir à partida, basta levar 1kg de alimento não-perecível à bilheteria e trocar por um ingresso.