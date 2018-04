Universo/Vitória encara o Minas na abertura dos playoffs do NBB

Primeira partida será em Belo Horizonte

Em playoff, todo jogo é importante, é decisão. Um vacilo e o adversário “toma” a vantagem e coloca mais pressão no rival na partida seguinte. Neste domingo (1º), o Universo/Vitória estreia na sua série de mata-mata do NBB 2017/18 contra o Minas. A partida, válida pela segunda fase da competição, acontece em Belo Horizonte e começa às 14h.

Um dos trunfos do Leão está na experiência do ala Arthur Belchor. Aos 35 anos, o jogador acumula três títulos do NBB, todos pelo Brasília, além de 89 jogos de playoffs, com 50 triunfos. Em 21 séries disputadas, venceu 15, o que dá um aproveitamento de mais de 70%.

“Playoff é outro campeonato. Tem que ter foco total, estudar muito bem o adversário, ter uma estrutura de jogo bem consolidada. É importante saber que é um jogo decisivo, diferente dos outros, e encarar cada um deles como se fosse uma final”, afirmou o ala ao site do NBB.

Arthur chegou ao Leão na temporada passada e foi um dos pilares para a conquista do 3º lugar no NBB 2016/17. “A temporada passada foi muito legal e fomos uma surpresa muito positiva. Desbancamos um dos favoritos ao título (Mogi) e conseguimos o glorioso terceiro lugar”, relembra.

Nesta temporada, o ala teve uma lesão que o fez desfalcar o time por alguns jogos, mas Arthur recuperou o ritmo e contribui, em média, com 10,8 pontos e 4,1 rebotes por partida.

Após enfrentar o Minas hoje, o Leão recebe os mineiros nos dias 4 e 6, no Ginásio de Cajazeiras. Sábado (31), na abertura dos playoffs, o Caxias bateu o Botafogo por 95x90, no Rio de Janeiro. A primeira rodada continua com Vasco x Bauru, segunda-feira (2), e Basquete Cearense x Pinheiros, terça (3).