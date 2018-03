Universo/Vitória enfrenta o Minas na penúltima rodada do NBB

Partida começa às 11h

Já classificado para os playoffs da edição 2017/2018 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Universo/Vitória entra em quadra neste domingo (25), às 11h, pela penúltima rodada da fase inicial da competição. Com 40 pontos e ocupando a sexta posição, o rubro-negro encara o Minas, 10º colocado com 38 pontos, na Arena Minas, em Belo Horizonte.

Para o técnico do Vitória, Régis Marrelli, o jogo será complicado. “No NBB não tem jogo fácil. A equipe do Minas busca subir na classificação, é bem organizada e nós precisamos melhorar fora de casa, diminuir o número de erros. Se o time conseguir fazer isso, teremos chances de ganhar. Podemos terminar a primeira fase do quinto ao nono lugar, então, o jogo é muito importante”, analisou o comandante.

Das 14 vitórias da equipe rubro-negra na competição, apenas três foram longe do ginásio de Cajazeiras: contra Campo Mourão, Vasco e Joinville.

O Universo/Vitória vai para o duelo em Minas Gerais com força total, já que todos os jogadores do elenco estão à disposição de Marrelli.

Depois de enfrentar o Minas, o time ainda vai pegar o Flamengo, atual vice-líder e que tem 94,2% de aproveitamento na competição. O jogo será terça-feira (27), no Rio de Janeiro, na última rodada da primeira fase.