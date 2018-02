Universo/Vitória joga mal e perde feio do Botafogo

Rubro-negro tomou 94x74, no Rio

Dois dias depois de uma vitória heroica contra o Vasco, quando virou uma partida em que perdia por 14 pontos nos minutos finais, o Universo/Vitória parece ter sentido o esforço feito e acabou derrotado pelo Botafogo, nesta quinta (8), no Rio de Janeiro, por 94x74, pelo NBB 2017/18.



O Leão começou bem e venceu o 1º quarto por 23x18. Mas a equipe parou na parcial seguinte e tomou incríveis 29x8, indo para o intervalo 16 pontos atrás. O time chegou a ensaiar uma reação no 3º período, porém voltou a cometer muitos erros e não conseguiu mais alcançar o alvinegro na partida.

O grande destaque da noite foi o ala Tatum, do Botafogo, com 32 pontos. O armador Jamaal contribuiu com outros 18. Pelo Universo/Vitória, o melhor em quadra foi o pivô Douglas Kurtz, com um duplo-duplo: 17 pontos e 13 rebotes.

Com o resultado, o Leão perdeu uma posição e caiu para o 7º lugar na competição. A equipe volta à quadra no dia 15, contra o Campo Mourão, no Ginásio de Cajazeiras.