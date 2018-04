Universo/Vitória peca no final e perde na abertura dos playoffs

Após três quartos de equilíbrio, Leão vai mal no último período e perde do Minas: 80x65

Em playoff, vacilou, o risco de perder o jogo é alto. Após ir pro intervalo à frente do placar, o Universo/Vitória vacilou na defesa no final do terceiro quarto e no último período e acabou derrotado pelo Minas, neste domingo (1), em Belo Horizonte, por 80x65, na abertura do confronto entre as equipes pelos playoffs do NBB 2017/18.

O Minas iniciou melhor o jogo, com o apoio de seu torcedor, e contou com oito pontos de Jeferson e quatro assistências de Gegê para vencer o primeiro quarto por 23x15. No entato, o Leão reagiu bem na parcial seguinte. Com bom aproveitamento no ataque, sobretudo com Okorie, Murilo e André Góes, o rubro-negro fez 27x18 no quarto e foi para o intervalo com a vantagem por um ponto: 42x41.

Na volta, tudo se menteve: equilíbrio entre as duas equipes, que tiveram campanha idêntica na fase preliminar, com 14 vitória e 14 derrotas. O jogo continuou parelho até faltar pouco mais de um minuto para o final, com o placar em 57x56 para os mineiros. Aí, o Universo/Vitória parou e os donos da casa abriram 61x56.

O último período foi para esquecer. No momento decisivo da partida, da metade para o final do quarto, o Leão fez apenas dois pontos, enquanto os mineiro marcaram 14. Assim, o placar terminou em 80x65. Os cestinhas da partida foram Jeferson, do Minas, e Dawkins, do Vitória, ambos com 15 pontos.

As equipes voltam a se enfrentar na quarta (4), às 19h30, no Ginásio de Cajazeiras. O confronto, válido pela segunda fase do NBB 2017/18, é em melhor de cinco jogos.