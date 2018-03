Universo/Vitória perde do Flamengo na última rodada do NBB

Leão foi derrotado por 89x75 e enfrenta o Minas nos playoffs da liga nacional

Buscando a liderança do NBB 20176/18, o Flamengo não deu chances ao Universo/Vitória, nesta terça (27), no Rio de Janeiro, no encerramento da fase de classificação da competição. Arrasador, o rubro-negro carioca bateu o baiano por 89x75.



Além de vencer, o Fla precisava de um derrota do Paulistano para o Caxias do Sul, fora de casa. O que de fato, aconteceu. O time gaúcho quebrou a série de 22 vitórias seguidas dos paulistas com um triunfo por 81x80. Já o Leão ficou na 8ª colocação e irá enfrentar o Minas nos playoffs do NBB 2017/18. As datas dos encontros ainda serão divulgadas pela liga.

O Flamengo, querendo pressionar o Paulistano, não quis saber de sofrer contra o Universo/Vitória. Assim, tomou as rédeas do jogo desde o início, abrindo 7x2. A margem foi aumentando e chegou a 18x7. Ao fim do primeiro quarto, o placar já apontava 23x12 para os donos da casa.



O período seguinte não teve grandes mudanças e o Flamengo sobrou e abriu 21 pontos na metade do jogo (47x26). Com o jogo na mão, os cariocas relaxaram e o Leão venceu o 3º quarto por 23x13, diminuindo a vantagem. No último período, as defesas ficaram para trás e o placar se dilatou.



Marquinhos, com 22 pontos, foi o cestinha do jogo. Varejão marcou 13 pontos e 11 rebotes. Pelo Leão, Dawkins terminou com 17 pontos e Douglas Kutz com um duplo-duplo: 10 pontos e 13 rebotes.