Universo/Vitória perde invencibilidade em Cajazeiras para o Fla

Leão ainda não havia perdido em casa na temporada 2017/2018 do NBB

O Universo/Vitória protagonizou na noite desta terça-feira (16) um duelo equilibradíssimo com o Flamengo, líder do NBB, no Ginásio de Cajazeiras. Apesar de todo o apoio da torcida, o Leão perdeu a sua primeira partida em Salvador na temporada, pelo placar de 76 a 68.

O rubro-negro começou muito bem na partida, fechando o primeiro tempo na frente do placar por 42 a 40. Na etapa final, porém, o nervosismo tomou conta do Vitória, que perdeu repetidos ataques. Mais experiente, a equipe do técnico Zé Neto venceu por 36 a 26.

O Ginásio de Cajazeiras recebeu um bom público: 1570 pessoas. No Leão, os destaques foram o ala norte-americano Nick Okorie, autor de 14 pontos, e o pivô Kurtz, também com 14. Pelo lado do Flamengo, o pivô Olivinha fez 15 pontos, enquanto o ala-pivô Rhett marcou 16.

“No primeiro tempo a gente acabou jogando bem, marcamos todas as jogadas mais decisivas deles e atacamos razoavelmente bem. No final, porém, faltou um pouco mais de concentração, aquele detalhe a mais para sair com a vitória”, lamentou o ala do Leão, Arthur.

Eram seis partidas sem derrota do Universo/Vitória em Cajazeiras nesta temporada 2017/2018. Mesmo assim, o Leão segue na oitava posição, com sete vitórias e sete derrotas. O Fla segue como líder isolado, com 11 triunfos e apenas duas derrotas.

O próximo compromisso do Universo/Vitória será de novo em Cajazeiras, contra o Pinheiros. O duelo acontece na quinta-feira (18), às 19h (horário da Bahia).