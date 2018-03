Universo/Vitória perde na prorrogação e cai uma posição no NBB

Time baiano liderou três quartos da partida

Em um jogo emocionante válido pela penúltima rodada da fase classificatória, o Universo/Vitória acabou derrotado pelo Minas na manhã deste domingo (25), em Belo Horizonte. A partida só foi decidida na prorrogação, por 80x78.

O rubro-negro liderou os três primeiros quartos, mas não conseguiu conter a reação mineira no último, capitaneada pelo pivô Wesley, cestinha com 27 pontos, além de 11 rebotes. Muito graças a ele e ao armador Gegê, que acabaria com 15 assistências (recorde da temporada), o duelo terminou empatado em 67x67 no tempo normal.

No tempo extra, o Vitória viu o time adversário despontar e abrir sete pontos de frente. Vantagem que seria reduzida, porém não mais alcançada. O americano Okorie, com 15 pontos, foi o maior pontuador da equipe baiana, que já está classificada para os playoffs - o Minas também.

A derrota fez o Leão cair de sexto para sétimo lugar, enquanto o Minas subiu de décimo para nono. Na última rodada da fase de classificação, o Vitória irá até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, e Minas receberá o Solar Cearense. As duas partidas serão realizadas na terça-feira (27), às 19h30.