Universo/Vitória recebe o Minas, hoje, pelo NBB, em Cajazeiras

Partida começa às 15h

O Universo/Vitória entra em quadra neste domingo (13), às 15h, para enfrentar o Minas, no Ginásio de Cajazeiras, pela 11ª semana do NBB. O rubro-negro é o nono colocado da competição. Já o Minas aparece em sétimo lugar.

Técnico do Leão, Regis Marrelli busca se manter invicto dentro de casa. “O Minas é um adversário direto, estamos brigando por posições com eles. É um time que vem surpreendendo no campeonato. Tem um grande técnico que é o Espiga, campeão do NBB e que sabe montar bons times. Espero um grande jogo. Quero o time lutando para manter a invencibilidade em casa”, avisa Marrelli.

“Será um jogo difícil, mas estamos colados na classificação. Vamos buscar o triunfo para tomar uma posição na tabela e esperamos contar com a torcida para isso. Os torcedores fizeram a diferença nos últimos jogos e estamos invictos em casa”, convocou o ala Arthur Belchor.

O ingresso para o jogo será trocado nas bilheterias do ginásio por 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será doada a instituições do bairro de Cajazeiras.