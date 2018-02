Universo/Vitória se recupera e vence o Mogi, em Cajazeiras

Em partida bastante disputada, Leão leva a melhor e bate paulistas por 77x72

Depois de perder feio para o Paulistano, na última rodada, o Universo/Vitória se recuperou bem e venceu, nesta segunda (26), o Mogi por 77x72, no Ginásio de Cajazeiras. O time baiano segue em 7º no NBB 2017/18, mas os paulistas, que estavam em 3º, caíram um posto com a derrota.



O Mogi começou melhor o jogo e mandou no 1º quarto desde o início, mas com o rubro-negro sempre na cola. No final, os paulistas acabaram vencendo o período por 22x19. Na segunda parcial, o Leão se recuperou, engatou um boa defesa e virou a partida. Foram 24 pontos marcados e apenas 13 sofridos, com destaque para os oito pontos de Dawkins e as quatro assistências de André Góes.

Mas, após o intervalo, o Universo/Vitória voltou a vacilar e permitiu a aproximação paulista. Larry e Fabricio foram perfeitos nos arremessos e marcaram, juntos, 13 dos 20 pontos do Mogi na parcial, enquanto o rubro-negro fez apenas 14. As equipes entraram no período final separadas por apenas dois pontos (57x55 para o Vitória). Os paulistas chegaram a virar rapidamente o jogo, mas o Leão se recuperou, praticando um bom basquete, e voltou a tomar a dianteira para não perdê-la mais.

Larry, do Mogi, foi o cestinha do jogo, com 23 pontos. Pelo Universo/Vitória, o destaque ficou por conta de Arthur, com 21 pontos. Dawkins realizou uma bela partida, com 16 pontos, oito rebotes, cinco assistências e cinco roubadas de bola. Na próxima rodada, quarta (28), o time baiano vai até Joinville encarar os donos da casa. A partida acontece às 20h.