Universo/Vitória vacila no fim e perde do Basquete Cearense

Leão chegou a ficar 15 pontos atrás no placar, virou, mas acabou sendo derrotado por 78x77

Com três vacilos no final do jogo, o Universo/Vitória foi derrotado pelo Basquete Cearense por 78x77, ontem, em Fortaleza, pelo NBB 2017/18.



O Leão passou a primeira metade toda atrás no placar. No 1º quarto, a distância era bastante alcançável, chegando no máximo a sete pontos, logo diminuída pelo rubro-negro. A parcial terminou em 22x18 para os cearenses.



Mas o 2º período foi um desastre. Quando faltavam 4:30 para o intervalo, o rubro-negro simplesmente parou. O placar, que apontava 36x31 para os donos da casa, disparou e o Vitória foi para o vestiário levando 14 pontos de diferença (45x31).



A chacoalhada do técnico Régis Marrelli funcionou. O Leão voltou bem melhor do vestiário e contou com a subida de porodução de Okorie, que havia passado o 1º tempo zerado e marcou oito pontos. Com 25x14 no quarto, o rubro-negro foi para o período decisivo apenas três pontos atrás (59x56).



Era só o ensaio da virada, que veio logo no início da última parcial. Okorie marcou sete pontos seguidos e o Leão fez 66x63. O Vitória chegou a abrir sete pontos, mas os cearenses foram buscar.



A partida ficou lá e cá e aí vieram os vacilos. Primeiro, com 77x72 e 27s no cronômetro, Kurtz cometeu uma falta antidesportiva. Davi marcou os dois lances-livres e depois sofreu nova falta. Acertou o primeiro e errou o segundo, mas Leonardo pegou o rebote, marcou dois pontos e ainda sofreu a falta de Kurtz. Com o ponto de bonificação acertado, o Basquete Cearense passou à frente.



Faltando 3 segundos, Murilo recebeu falta no ataque. Era a chance do Leão. Mas o pivô errou os dois arremessos livres e o Vitória conheceu sua oitava derrota no NBB.

Okorie, com 15 pontos, foi o melhor do Leão, seguido por André Góes, com 14 pontos e oito assistências. Pelo Basquete Cearense, Paulinho fez 20 pontos e Davi contribuiu com 11 pontos e 12 assistências.

Com o resultado, o rubroi-negro caiu para a 8ª colocação na competição, seguido de perto pelos cearense, em 9º. O próximo compromisso do Leão é apenas no dia 6 de fevereiro, às 19h, contra o Vasco, no Rio.