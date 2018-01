Universo/Vitória vence o Minas em Cajazeiras, pelo NBB

Equipe rubro-negra se mantém invicta em dia de homenagem ao técnico Regis Marrelli

O Universo/Vitória manteve a invencibilidade dentro de casa, neste domingo (14), ao vencer o Minas por 82x57 diante de sua torcida no Ginásio de Cajazeiras, pela 11ª rodada do NBB.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Régis Marrelli ultrapassou o adversário mineiro e agora ocupa a oitava colocação do torneio nacional de basquete.

Autor de 19 pontos, o pivô Maique Tavares foi o cestinha e destaque do jogo. “O time se comportou muito bem. Fiquei feliz em contribuir com 19 pontos, mas o melhor foi perceber que o grupo não diminuiu o ritmo. A torcida compareceu e nos ajudou muito também”, afirmou o pivô.

Primeiro técnico brasileiro a alcançar a marca de 300 jogos pelo NBB, Régis Marrelli foi homenageado e vibrou com o resultado. “Fiquei muito feliz com a construção do placar em quadra, pois o Minas é uma equipe forte”, afirmou Marrelli.