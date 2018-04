Universo/Vitória vence o Minas em Cajazeiras

O Universo/Vitória conseguiu se recuperar no NBB, na noite desta quarta-feira (4). Depois de perder o primeiro jogo dos playoffs para o Minas, fora de casa, o Leão do técnico Régis Marrelli aproveitou a força da torcida no Ginásio de Cajazeiras e venceu por 71x63. Com o resultado, a série melhor de cinco está empatada em 1x1.

E não vai dar tempo nem dos jogadores rubro-negros festejarem o importante triunfo. As duas equipes já voltam a se enfrentar na sexta-feira (6), novamente em Cajazeiras, a partir das 21h. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv.