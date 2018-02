Univserso/Vitória sofre mas vence o Campo Mourão pelo NBB

Equipe rubro-negra começou bem, ficou atrás do placar e só assegurou triunfo por 88x79 nos minutos finais

Instável, o Universo/Vitória sofreu mais do que devia mas bateu o Campo Mourão, vice-lanterna do NBB 2017/18, nesta quinta (15), no Ginásio de Cajazeiras por 88x79. Com o resultado, a equipe permanece em 8º lugar na competição.



O Leão começou o jogo parecendo que não ia dar chances aos paranaenses. Foram mais de três minutos absolutos, com 10x0 no placar. Aos poucos, a diferença começou a cair e chegou a somente três pontos no fim do 1º quarto.



O empate vei logo no início do 2º período e o Campo Mourão embalou. Perdido em quadra, o Vitória começou a errar ainda mais e os visitantes aproveitaram para abrir uma boa vantagem, indo para o intervalo com dez pontos à frente (47x37).



A conversa no vestiário, desta vez, não surtiu tanto efeito e o Leão seguiu mal no jogo. A diferença para o Campo Mourão chegou aos 17 pontos e os tempos pedidos pelo técnico Régis Marrelli pouco adiantavam.



Quando conseguiu se concentrar mais no jogo coletivo, o rubro-negro voltou a ser competitivo. André Góes distribuiu cinco de suas nove assistências na partida somente no terceiro período e, com boa atuação de Okorie, Dawkins e Kurtz, a equipe baiana retornou ao jogo. No fim do período, o Campo Mourão ainda liderava por três pontos (67x64), mas já dava pra pensar no triunfo.



A última parcial foi a mais equilibrada do confronto. No entanto, com quatro minutos faltando no relógio, o Campo Mourão abriu oito pontos e parecia encaminhar a zebra. Aí apareceram André e Murilo. O armador fez duas cestas de três consecutivas e o pivô anotou seus oito pontos no jogo nos últimos três minutos da partida.



O cestinha do Leão foi Dawkins, com 18 pontos. O time volta à quadra no sábado (17), às 19h, contra o líder Paulistano, no Ginásio de Cajazeiras.