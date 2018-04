Uri Valadão é campeão do Troféu Brasil de bodyboarding

Torneio vale como primeira etapa do Circuito Brasileiro

O baiano Uri Valadão e a gaúcha Joselani Amorim foram campeões do Troféu Brasil de Bodyboarding, na abertura do Circuito Brasileiro, domingo (15), em Balneário Camboriú (SC).

Na decisão masculina, Uri venceu o capixaba Lucas Rodrigues, atual campeão brasileiro e que havia eliminado o também baiano Gabriel Braga na semifinal.

A final foi emocionante, com Lucas tirando uma nota 6,25 e outra 9, deixando Uri na dependência de boas ondas para ser campeão. Elas vieram e o campeão mundial de 2008 conseguiu a virada com 7,25 e 8,25. No somatório, 15,50 a 15,25, e o título comemorado por apenas 0,25 pontos de diferença.

“Estou muito feliz por ganhar aqui em Santa Catarina mais uma vez. Foi com a vitória no Katherine Melo de 2008 que comecei a trilhar minha campanha rumo ao título mundial e eu tenho uma sintonia especial com esse belíssimo estado. É um prazer voltar a ganhar uma etapa do Brasileiro. Quando ouvi a sirene encerrando a bateria me senti como se estivesse ganhando um campeonato pela primeira vez”, declarou Uri.

A Bahia venceu também na categoria máster, com Rômulo Ornelas superando catarinense Douglas Júnior na final.

A segunda etapa do Circuito Brasileiro acontecerá em Niterói (RJ), de 28 de junho a 1º de julho.