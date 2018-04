Uruguai admite possibilidade de demolir Centenário para Copa

Uruguai quer receber o Mundial de 2030 em conjunto com Argentina e Paraguai

O Uruguai avalia a possibilidade de demolir o mítico Estádio Centenário como parte do seu projeto para ser um dos países-sede da Copa do Mundo de 2030. O secretário de Esportes do governo, Fernando Cáceres, disse à agência de notícias The Associated Press que existem vários projetos que estão sendo considerados.



Alguns supõem apenas a remodelação do estádio, inaugurado em 1930, para adaptá-lo aos tempos modernos. Outros são mais radicais, com a substituição de alguns setores. No mais radical de todos, tudo seria demolido e só seria preservada a Torre das Homenagens e os dois blocos de concreto contíguos, que são a sua sustentação.



Em todos os casos, seria mantida a Torre, uma estrutura icônica de 100 metros de altura, que presta homenagem às equipes uruguaias que faturaram a medalha de ouro do futebol nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, e que não pode ser demolida, já que foi declarado patrimônio nacional. De qualquer forma, Cáceres enfatizou que o atual Centenário "não resiste mais porque sua manutenção é muito cara e não se encaixa no espetáculo esportivo moderno".



O secretário de Esportes admitiu que falar em demolir o estádio é um choque para todos os uruguaios, pelo valor simbólico que tem para os habitantes de um país que é apaixonado pelo futebol. "Claro que ninguém é indiferente. Eu também senti uma grande resistência inicial na primeira vez que ouvi a proposta. Mas que grande obra neste país não gerou resistência inicial?", questionou.



O Centenário foi construído em 1930 para ser a principal sede do primeiro Mundial naquele mesmo ano. A obra foi feita em apenas seis meses e culminou na consagração do Uruguai como primeiro campeão mundial, após vencer na final a Argentina por 4 a 2.



Reduto tradicional da seleção, o Centenário é também o palco de partidas dos dois grandes clubes do país: Peñarol e Nacional. Mas estes fazem cada vez menos jogos lá, usando seus próprios estádios, o que dificulta a obtenção de recursos para a sua manutenção. Além disso, foi palco de shows históricos.



Cáceres disse que até US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) poderiam ser investidos na remodelação ou construção de um novo Centenário e que a decisão de qual projeto será adotado deve ocorrer em três ou quatro meses.



O Uruguai compõe candidatura conjunta com Argentina e Paraguai para organizar a Copa de 2030, quando se completará um século do primeiro Mundial, realizado no país. Nesta semana, foi anunciado um princípio de acordo, não definitivo, em que o torneio seria jogado em oito estádios na Argentina, dois no Uruguai e dois no Paraguai. O Uruguai também quer que a final seja jogada em seu território.