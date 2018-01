Usaria? Grife espanhola cria macacão mega transparente para noivas

O macacão foi exibido durante as festas de fim de ano por uma apresentadora

A grife espanhola Pronovias abusou da sensualidade em seu novo modelo para linha bridal. O macacão ultra transparente é uma aposta para as noivas que não abrem mão da sensulidade na hora de trocar as alianças. O modelo é branco, bem justo ao corpo e com bordados concentrados nas áreas dos seios e virilha.

A produção conta com mais de 200 cristais e demorou mais de 240 horas para ser finalizado. A peça já foi vestida pela apresentadora Cristina Pedroche, mas não no altar. O macacão foi exibido durante as festas de fim de ano. Veja resultado.