Vacas e bezerros roubados em Minas Gerais são encontrados na Bahia

Os animais estão avaliados em R$ 35 mil

Nove vacas e sete bezerros que foram roubados na cidade mineira de Pedra Azul foram recuperados no município baiano de Ribeirão do Largo, na manhã deste sábado (30). Os animais estão avaliados em R$ 35 mil. Eles foram encontrados depois de uma operação conjunta entre policiais da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) e da Delegacia de Pedra Azul.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os animais foram roubados por uma quadrilha liderada por Diego de Almeida Souza, o Diegão, que está custodiado no sistema prisional mineiro.

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flávio Góis, destacou a parceria entre as polícias. "Estamos aprofundando as ações conjuntas com o objetivo de identificar o restante da quadrilha. Importante ressaltarmos a integração entre as polícias", afirmou.