Vaga de estágio depende de sucesso na entrevista

Momento é dos mais temidos pelos candidatos, conheça cursos gratuitos que ajudam na preparação para se apresentar ao recrutador

A entrevista é um momento de grande expectativa para os candidatos a estágio. Para Luiz Gustavo Copolla, superintendente de atendimento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), é até natural para aquele candidato que está fazendo uma segunda faculdade ou que não conseguiu entrar na academia na juventude sentir-se inseguro.

A dica de Salvatore para driblar a sensação de vulnerabilidade é reconhecer as próprias capacidades. “Deixe que a conversa flua, acredite em si e nas experiências já vividas por você e que podem agregar elementos positivos para a empresa”, diz.

O método funcionou com Gildásio Meira Picapau, 41 anos, estudante de Direito. “Fiquei com um pouco de receio na seleção, por causa da minha idade e em disputar a vaga com pessoas mais novas. Porém, tentei levar para um lado mais positivo, passando segurança para meu entrevistador. Foquei no know-how que adquiri trabalhando em uma empresa de grande porte”, diz ele, que atualmente é estagiário do Tribunal de Justiça da Bahia.

Sobre a fase de adaptação à nova realidade, Gildásio se diz satisfeito. “Não tive dificuldade em me adaptar, inclusive tenho uma boa relação com o outro estagiário, mais novo do que eu. Trabalhamos juntos em dois projetos. O primeiro é a criação de um site passo a passo para solicitar antecedentes criminais pela internet. O segundo refere-se à elaboração de um organograma de atividades para facilitar o entendimento da dinâmica de trabalho do setor por funcionários recém-contratados”.

A gerente de treinamento do Núcleo Brasileiro de Estágio (Nube), Yolanda Brandão, afirma que, além de reconhecer as próprias potencialidades, o candidato deve se capacitar para ter um diferencial entre os concorrentes. “Existem cursos gratuitos na internet que colaboram para a desenvoltura do candidato durante a entrevista e para depois dela. Saber como elaborar um currículo atrativo, noções de marketing pessoal ou até como gerir sua carreira e administrar seu tempo são diferenciais muito positivos”, garante a especialista.

Entre os pré-requisitos esperados pelos candidados, de acordo com Yolanda, estãodomínio do português, postura e comprometimento.

Confira cursos de capacitação gratuitos

Como elaborar um currículo Aprenda a valorizar suas experiências e tornar-se mais competitivo no mercado de trabalho. Simplicidade, clareza e objetividade. Certificado de cinco horas complementares. Disponível em: nube.com.br/cursos-gratuitos/como-elaborar-um-curriculo

Marketing pessoal O objetivo é ajudá-lo na construção eficaz de seu cartão de visitas: a sua imagem. Conceitos gerais sobre Marketing e dicas sobre seu comportamento nas redes sociais, vestimenta, postura verbal e corporal. Vale certificado de três horas complementares.

Disponível em: nube.com.br/cursos-gratuitos/marketing-pessoal-sua-imagem-e-voce

Sucesso em seleções O curso Tenha Sucesso em Processos Seletivos busca facilitar a sua entrada no mercado de trabalho, por meio de dicas assertivas e exercícios teóricos. Aprenda a enfrentar esse desafio sem medos, e melhor, podendo conquistar a vaga de seu interesse. Vale certificado de 5 horas complementares. Disponível em: nube.com.br/cursos-gratuitos/tenha-sucesso-em-processos-seletivos