Vagas de emprego: ainda dá tempo conseguir trabalho antes do ano acabar

por Lucy Barreto

Ainda dá tempo de conseguir uma vaga de emprego antes do ano acabar. Os órgãos de intermediação de mão-de-obra têm hoje mais de 20 oportunidades abertas em Salvador e Lauro de Freitas. No Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) há cinco vagas para Cabeleireiro, Líder de Mecânico de Refrigeração, Técnico em Nutrição, Maqueiro e Camareira. Já no SineBahia são 18 empregos em diversas áreas – Eletricista, Técnico de Edificações, Mecânico de Refrigeração, Piscineiro, Gerente de Farmácia, Gerente de Supermercado. Os interessados devem procurar as unidades do Simm e SineBahia. As vagas são válidas para hoje.

Concorrência acirrada

Mais de 103 mil candidatos se inscreveram no concurso público para professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino. Foram 69.587 inscritos para professores e 33.995 para coordenadores pedagógicos. São ofertadas 3.760 vagas, sendo 3.096 para professores e 664 para coordenadores pedagógicos. O cargo de professor padrão P, grau IA Linguagem, com ênfase em Língua Portuguesa, para Salvador, foi o que registrou o maior número de inscritos, 2.006 candidatos. Para o cargo de coordenador pedagógico Padrão P, Grau IA, Salvador registrou o maior número de inscritos, sendo 6.953 candidatos.