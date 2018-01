Vagas para Salvador, Lauro de Freitas e Itabuna

por Lucy Barreto

A Unime está contratando profissionais para as áreas acadêmica e administrativa, nas unidades de Salvador, Lauro de Freitas e Itabuna. Há vagas exclusivas para pessoas com deficiência, além de oportunidades para professores dos cursos de Engenharias,coordenador do curso de Enfermagem, monitor de estágio e docente de Fisioterapia para supervisão de estágio. Na área administrativa as vagas disponíveis são para assistente e auxiliar administrativo e consultor de retenção, com nível médio ou superior. Para se candidatar, os interessados podem acessar a aba "Trabalhe Conosco" do portal www.unime.edu.br. Outras informações sobre as vagas também estão no site.

Jovens aprendizes

Durante o ano de 2017, entre os meses de janeiro e novembro, o mercado de trabalho absorveu 369.676 mil jovens por meio da Aprendizagem Profissional. Na Bahia foram 16.393 jovens admitidos, número que deixou o estado em primeiro lugar no Nordeste e na sétima posição nacional, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.