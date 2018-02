Vagner Mancini reconhece superioridade do ABC: 'vitória merecida'

Leão perde por 3x1 em Natal e sofre a primeira derrota no ano

O técnico Vagner Mancini analisou como “merecida” a primeira derrota do Vitória no ano, para o ABC, por 3x1, neste sábado (10), pela Copa do Nordeste. O resultado tirou o Leão da liderança do grupo B do regional.

“É um início de temporada, a derrota faz parte do futebol. Mas a gente tem que ver os méritos também do ABC, que jogou bem organizado e chegou a uma vitória merecida. Agora o Vitória, já são oito jogos no ano, vinha de atuações belíssimas, hoje não foi tão bem. E que essa derrota sirva exatamente para que a gente possa acertar ainda mais a equipe”, analisou o treinador.

O Vitória estava invicto nos sete realizados em 2018, com seis triunfos e um empate até então. O próximo compromisso é pela segunda fase da Copa do Brasil, quinta-feira (15), no Barradão, contra o Corumbaense, do Mato Grosso do Sul.

Perguntado sobre o motivo que levou o time a ter dificuldade durante o segundo tempo, quando o ABC criou as principais jogadas e fez dois gols, Mancini atribuiu ao mau desempenho do setor de meio-campo.

“Eu achei que nossos meias - Neilton, Rhayner e Yago - não fizeram um bom jogo. A bola acabou não ficando do jeito que deveria nos nossos pés. A articulação e armação das jogadas na parte frontal do gol do ABC acabou não sendo eficiente e o cansaço desses homens fez que a nossa equipe jogasse espaçada, o que não é normal. Kanu e Bruno muito distantes e, em função disso, a gente acabou dando espaço ao ABC”.

Antes da entrevista, o técnico manteve-se em silêncio por alguns segundos, em protesto nacional da categoria por causa da demissão do técnico Oswaldo de Oliveira do Atlético Mineiro após discussão com o repórter Léo Gomide. “Essa fita branca no meu braço é exatamente por isso, em apoio a Oswaldo de Oliveira. A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol está apoiando Oswaldo de Oliveira nessa relação técnico-imprensa, que tem que ser bem sucedida”, explicou Mancini. A atitude tem sido repetida por outros técnicos no Brasil.