Vagner Mancini valoriza empenho do time em Jequié

Apesar do placar dilatado de 5x1, treinador rubro-negro afirma que jogo não foi fácil

A meta do Vitória dentro do Campeonato Baiano sempre é o título. Portanto, o triunfo maiúsculo sobre o Jequié por 5x1, fora de casa, neste domingo (25), faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, chegou em boa hora. Com a goleada, o Leão assumiu a liderança da competição.



Apesar do placar elástico, Vagner Mancini evitou falar em jogo tranquilo. "Não foi fácil. O placar dilatado, de repente, denota alguma coisa que a torcida viu, todo mundo viu... Mas não foi fácil. O Vitória teve que imprimir um ritmo forte desde o começo do jogo, depois administrou. Hoje vimos um Vitória superior, mas que foi fruto de uma equipe que jogou futebol e se impôs em campo", ressaltou.



O treinador do Leão também falou sobre Guilherme Costa. O meia já havia entrado contra o Jacuipense e ontem começou a partida em Jequié, marcando até um gol de falta. "O Guilherme entrou no jogo em Jacuípe e foi muito bem, porque me mostrou que é um jogador leve, que pode fazer a função do Rhayner, que vai fazer uma cirurgia, do Yago e do Neilton", disse.