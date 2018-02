Vai levar o celular? Carnaval terá Wi-Fi de graça nos circuitos

Cobertura disponibilizada pela prefeitura será 20% maior que em 2017

Os circuitos do Carnaval de Salvador terão wi-fi gratuito até a Quarta-feira de Cinzas. Os foliões e as pessoas que irão trabalhar na festa poderão acessar a internet através da rede #CONECTA_SALVADOR, disponibilizada pela Prefeitura, por meio da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel). No último fim de semana, quando ocorreram o Fuzuê e o Furdunço, mais de 21 mil pessoas se conectaram gratuitamente à internet.

Esse ano, a cobertura da rede wi-fi gratuita será 20% maior do que em relação à festa de 2017, quando a Prefeitura realizou pela primeira vez um Carnaval digital. Além dos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), os camarotes destinados às pessoas com deficiência, localizados na Piedade e em Ondina, e o Camarote Público, também contarão com internet de graça.

Os órgãos da administração municipal vão utilizar a rede #COGEL_CORPORATIVO enquanto os profissionais de imprensa terão disponível a rede #COGEL_IMPRENSA, com senha fornecida pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).

A Cogel também vai disponibilizar links para a transmissão do Carnaval de Salvador através do canal YouTube. Para o diretor-presidente da empresa, Alberto Braga, a conectividade gratuita vai ajudar a propagar as imagens da festa, além de promover a inclusão digital de todos os participantes do Carnaval.

Pelo segundo ano consecutivo, a Cogel também vai apoiar a Anatel no combate aos sinais clandestinos de rádio que podem atrapalhar as comunicações oficiais. Além disso, a empresa vai disponibilizar câmeras para monitorar o ordenamento e dar apoio técnico às secretarias de Ordem Pública (Semop) e de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), além da Guarda Civil Municipal (GCM).