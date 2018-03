Vai viajar nesta Sexta-feira Santa? Confira como estão as principais saídas da cidade

Ferry tem espera de três horas para veículos

Quem vai pegar a BR-324 nesta Sexta-feira Santa (30) deve se preparar para ter um pouco de paciência. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos na rodovia é intenso.

“Mesmo assim, está sem congestionamento, exceto no trecho próximo ao pedágio de Amélia Rodrigues. No início da manhã, entre 6h e 8h, o fluxo esteve maior”, afirmou o policial rodoviário federal Adriano Pitanga, do posto de Simões Filho, ao CORREIO. A PRF estima que o engarrafamento seja de quatro quilômetros.

Saída pela BR-324 é tranquila; há registro de congestionamento em Amélia Rodrigues (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Nesta sexta, um capotamento sem vítimas foi registrado no local próximo ao congestionamento – no km 553. Já no sentido Feira de Santana-Salvador, o movimento é tranquilo.

De ônibus

Na Rodoviária de Salvador, a maioria dos passageiros nesta sexta ia para cidades próximas, como os municípios do Recôncavo baiano, segundo o coordenador de fiscalização da Agerba, Ab-dul Ramid.

“Hoje, entre 6h da manhã até 13h, vamos ter um movimento para essas cidades. As viagens longas, como Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro e Barreiras saíram ontem à noite, que foi bastante intenso”, diz.

Foram colocados à disposição dos passageiros 300 horários extras, além dos 540 já existentes, entre a terça-feira (27) e o sábado (31). Ao todo, nesse período, estão sendo esperadas 90 mil pessoas – no ano passado, pouco mais de 89 mil seguiram pela rodoviária. “A volta deve acontecer mesmo no domingo (1º) à noite e na segunda-feira (2)”, afirma Ramid.

Entre os passageiros, a esteticista Neilma Santos, 29 anos, disse que esperava um movimento maior. Ela chegou logo no início da manhã para seguir para Coração de Maria, no Centro-Norte do estado.

“Achei que teria mais pessoas, mas muita gente deve ter viajado antes. Eu comprei a passagem com antecedência, já na quarta-feira”, contou a esteticista, que só retorna na segunda-feira.

Já a assistente social Nelma Machado, 48, deixou para comprar a passagem para Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) nesta sexta-feira. “A fila estava pequena. Não estava tão cheio paea o que eu esperava, para essa época do ano. Vou ficar lá até domingo, encontrar uma amiga e volto no domingo à tarde”, disse ela, que estava acompanhada do filho de 12 anos.

Cerca de 90 mil pessoas são esperadas na rodoviária (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Pelo mar

Quem vai para a Ilha de Itaparica pelo ferry-boat vai ter que esperar um tempinho. De acordo com a Internacional Marítima, concessionária que administra o sistema, o tempo de espera na fila para pedestres é de duas horas no terminal de São Joaquim. Para carros, a espera é de três horas.

Atualmente, cinco embarcações fazem a travessia: Dorival Caymmi, Rio Paraguassu, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares e Juracy Magalhães. Os ferries operam com viagens a cada hora, mas podem fazer viagens extras em horário de pico.

Até o fim desta sexta-feira (30), o ferry-boat funcionará 24 horas em São Joaquim. Já entre domingo (1º) e segunda (2), o sistema vai operar 24 horas para quem sai do terminal de Bom Despacho, na ilha.

Ao todo, 99 mil pedestres e 12 mil veículos são esperados para fazer a travessia entre todos os dias da operação da Semana Santa – de quarta-feira (28) a segunda (2). No ano passado, o movimento foi de 108.700 pessoas e mais de 18 mil veículos no período da operação.