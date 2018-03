'Vamos com calma, o menino tem 18 anos', diz Guto sobre Brumado

Técnico do Bahia comentou sobre a atuação do atacante na goleada por 6x1 contra o Jequié

O técnico Guto Ferreira gostou da atuação do Bahia na última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano e falou sobre o desempenho de dois jogadores durante a goleada por 6x1 contra o Jequié, quarta-feira (7), na Fonte Nova. Prata da casa, o atacante Júnior Brumado foi o autor de um dos gols. Foi o segundo dele seguido, já que havia marcado o gol do triunfo por 2x1 contra a Juazeirense no domingo (4). Graças àquele jogo, ganhou a posição de titular.

"Vamos com calma, o menino tem 18 anos, tem potencial grande, e temos que administrar para que ele vá ganhando cancha e a musculatura vá entrando em ritmo de profissional. O planejamento nem era para ele jogar os 90 minutos, mas foi bom ter ficado. A cada momento que vem jogando, vai disputando de igual para igual a posição. Quanto mais confiança tiver, melhor. Temos que ter competição e temos que ir com calma", afirmou Guto Ferreira.

Outro jogador a quem o técnico tricolor se referiu foi o lateral-direito Nino Paraíba. Poupado, ele começou no banco, mas precisou entrar em campo no decorrer do segundo tempo para substituir João Pedro, que se machucou. "Em relação a Nino, quando tem jogadores importantes, você tem que manter os dois, para que não perca nenhum. Você administra, vai conduzindo os dois, para que, quando chegar nos momentos cruciais, você tenha 11 para jogar e mais três para mudar o jogo se necessário", pontuou Guto.

Classificado às semifinais do estadual, o Bahia agora volta as atenções na Copa do Nordeste. Sábado (8), às 16h, o tricolor enfrenta o Náutico, na Arena Pernambuco. Os confrontos com a Juazeirense, valendo vaga na final do Baiano, serão nos dias 18 e 25 de março.