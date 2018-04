'Vamos jogar pelo torcedor', promete Uillian Correia

Volante prometeu honrar o Vitória e o torcedor rubro-negro na decisão do estadual

A expectativa é que 30 mil pessoas lotem o Barradão no jogo que definirá o campeão baiano de 2018. A partir das 16h de domingo (8), a bola rola para o clássico Ba-Vi. Como perdeu o jogo de ida, na Fonte Nova, por 2x1, o rubro-negro precisa vencer o jogo, por qualquer placar, para ficar com a taça. Empate ou derrota consagra o maior rival.

Uma das peças mais importantes do elenco, o volante Uillian Correia conta com o apoio do torcedor para superar as adversidades do clássico e erguer a taça. "Queremos ver o Barradão com carga máxima no duelo final do estadual, e isso será muito importante. Esse apoio vai nos ajudar muito durante os 90 minutos de partida. Vamos jogar pelo torcedor também e honrar essa camisa até o fim. Essa união fará a diferença”, disse o camisa 7.

No confronto, além de não contar com Yago, Rhayner, Kanu e Denilson, todos suspensos por brigar no Ba-Vi, o Leão ainda não poderá ter Ramon em campo. O zagueiro foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O técnico Vagner Mancini também não estará à beira do campo, e mais uma vez será substituído pelo auxiliar Anderson Batatais.

Os ingressos para arquibancada já estão esgotados. Agora, só restam bilhetes para o setor de cadeiras, vendidos por R$ 60 e R$ 30 (meia).