Van atinge dezenas na Alemanha e deixa ao menos três mortos

Uma das vítimas é o próprio motorista que, segundo autoridades, se matou

Uma van atropelou dezenas de pessoas em frente a um restaurante no centro histórico de Münster, na Alemanha, deixando ao três mortos e dezenas de feridos. Entre as vítimas fatais está o próprio motorista, que, de acordo com a polícia local, se matou após o atropelamento.

Pelo Twitter, a polícia de Münster orienta a população a evitar região do ataque e pede que “especulações e boatos” não sejam espalhados. O porta-voz da polícia Andreas Bode disse que a identidade do motorista ainda é desconhecida. E acrescentou que, entre os feridos, seis estão em estado crítico. A autoridade policial de Münster apontou ainda que “está claro que o homem que cometeu suicídio dirigiu uma van para cima de um grupo grande de pessoas hoje”.

Em nota publicada no Twitter, o ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, afirma que as autoridades federais de segurança estão em “comunicação estreita” com as autoridades do Estado de Renânia do Norte-Vestfália, onde fica a cidade de Münster. Na mesma rede social, a porta-voz do governo alemão Ulrike Demmer declarou que “nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares”.

As autoridades de segurança da Alemanha informaram que não identificaram uma relação direta do motorista da van. O secretário do Interior do Estado de Rhine-Westphalia do Norte, Herbert Reul, ressaltou que a investigação ainda está em fase inicial, mas “no momento, nada indica que haja um inclinação ou relação com terrorismo”. “Estamos observando todas as possibilidades”, explicou o secretário.

A polícia informou que 20 pessoas ficaram feridas, das quais seis estão em condição grave. Informações do portal português de notícias Público indicam que o motorista da van teria problemas psiquiátricos.