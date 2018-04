Vandalismo em lixeiras gera R$ 15 mil de prejuízo mensal aos cofres públicos

Somente este ano, 330 equipamentos já foram substituídos

A destruição e furto de lixeiras em Salvador causa um prejuízo mensal de cerca de R$ 15 mil aos cofres públicos municipais. Segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), todo mês cerca de 70 coletores precisams ser repostas na capital. Desde o início do ano, já foram 330 equipamentos deste tipo já foram recolocados.

A Limpurb chama a atenção em nota enviada a imprensa que quando uma lixeira é destruída, a população passa a jogar o lixo no chão. "A consequência dessa prática resultará no entupimento de caixas de sarjetas e bueiros em ruas, praças e avenidas, provocando alagamentos e enchentes, entre outros transtornos. Além disso, com o descarte irregular, o lixo tende a se espalhar, fornecendo alimentação para ratos e insetos que transmitem doenças", aponta o comunicado.

A orla baiana é a região da cidade onde atos de vandalismo contra lixerias são mais comuns, mas na a Avenida Sete também há uma concentração dessas ocorrências. “Não há um porquê para esses delitos serem mais frequentes na Orla, mas é uma extensão com grande fluxo de pessoas ao final de semana”, explica o presidente da Limpurb, Kaio Moraes. Na tentativa de amenizar o problema, o gestor informa que a Empresa de Limpeza põe mais agentes de fiscalização em campo.

Segundo o comunicado a imprensa, a Limpurb faz o monitoramento dos espaços públicos da capital para realizar a troca de lixeiras conforme a necessidade. Como ação preventiva de educação ambiental, a Empresa municipal dispõe de equipes que percorrem comunidades, associações e escolas públicas para conscientizar e orientar os cidadãos sobre os riscos de jogar lixo na rua, as formas corretas de descarte, ensacamento e resíduos orgânicos e recicláveis.