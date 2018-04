Vândalos quebram radares da Transalvador à luz do dia; veja vídeo 

Crime aconteceu na Av. Bonocô e no Vale de Nazaré

Duas duplas de motociclistas que passavam nas Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, e no Vale de Nazaré, por volta das 13h da última terça-feira (17) quebraram dois radares estáticos que ficavam nessas avenidas. O quarteto foi flagrado por câmeras de segurança da Transalvador e por transeuntes que passavam pelo local e registraram a ação. Os vídeos estão circulando pelas redes sociais.

Em um dos vídeos, dois homens de blusa clara se aproximam do radar em uma moto. O que estava no carona chuta o equipamento, o atira no chão, e não satisfeito, o chuta de novo. No outro, um homem de blusa verde desce da carona de uma moto, derruba o radar estático e arranca algo semelhante a uma fonte de energia.

Segundo a Transalvador, não é possível dizer se os dois casos têm alguma relação entre si. Uma queixa foi registrada na Polícia. Os radares estáticos já foram substituídos, pois a empresa que aluga os equipamentos para a superintendência mantém itens reserva em estoque. A contratada é responsável pela reposição de peças e reparos dos equipamentos, além de seus respectivos custos.

Vandalismo

Este foi o primeiro caso de radares vandalizados este ano em Salvador. Porém, no ano passado, foram registrados três casos de vandalismo em radares estáticos, como os atacados nesta terça-feira (17), gerando um gasto de R$11 mil de manutenção com estes equipamentos. O tipo de ataque ao patrimônio da Transalvador mais comum é o furto de cabos elétricos semafóricos, crime que ocorre com frequência quase que semanal.