Por Giuliana Mancini

Vânia Medeiros escolheu a RV Cultura e Arte, no Rio Vermelho, para comandar a oficina Vamos Chamar o Vento?, ao longo de março. Serão quatro encontros, nos dias 9, 10, 16 e 17, das 14h às 17h. No curso, os participantes vivenciarão alguns experimentos de deriva urbana investigados por Vânia e, no fim, terão material compilado num fanzine, que será lançado na galeria. As inscrições, por R$ 180, podem ser feitas no site da RV.