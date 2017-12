Varejo deve contratar 30,5% dos temporários

O número positivo para as vagas está em linha com as estimativas otimistas do setor para o movimento deste ano no país

O Natal da retomada das vendas deve ser também marcado pelo início na recuperação de empregos no varejo. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 30,5% dos temporários contratados para o fim do ano devem ser aproveitados após as festas. A projeção foi atualizada pela entidade — no último mês de outubro, o percentual previsto era de 27%. Com isso, será a maior taxa de efetivação desde 2013, quando 36% garantiram vagas fixas. Em 2016, foram só 15,2%.

O número positivo para as vagas está em linha com as estimativas otimistas do setor para o movimento deste ano no país. A expectativa é que tenham sido gerados 74,1 mil postos temporários. As lojas ainda estão fazendo as contas para avaliar o resultado do fim de semana, mas, até a sexta-feira passada, a projeção da CNC era de crescimento de 5,2% das vendas. Se isso se confirmar, será o melhor Natal desde 2012, quando o movimento subiu 8,1%.

Para o economista Fabio Bentes, da CNC, a expectativa de uma taxa de efetivação maior é bom sinal para o ano que vem, mas a economia precisa continuar o processo de recuperação. “Em 2018, o que vai determinar (a continuidade da melhora) é o emprego, inclusive em outros setores”, analisou.