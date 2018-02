Vasco é goleado mas se classifica pra Libertadores nos pênaltis

Jorge Wilstermann devolve 4x0 em Sucre, mas Martin Silva defende três cobranças e leva cruzmaltino à fase de grupos

O que parecia impossível, aconteceu. Nesta quarta (21), em Sucre, na Bolívia, o Jorge Wilstermann devolveu os 4x0 que o Vasco havia dado no jogo de ida da Pré-Libertadores, na semana passada, em São Januário. Mas nos pênaltis, deu o cruzmaltino, graças a Martin Silva, que pegou três cobranças.



Os bolivianos começaram com tudo e já venciam por 3x0 com 16 minutos do primeiro tempo, com gols de Zenteno, Pedriel e Chávez. O Vasco conseguiu pôr os nervos lugar e foi pro vestiário se segurando.

No segundo tempo, os bolivianos insistiram e novamente Zenteno, aos 25 do 2º tempo, fez 4x0. Virou desespero e o time carioca ainda perdeu o meia Thiago Galhardo, expulso.

Após o tempo regulamentar, Martin Silva defendeu três cobranças dos jogadores do Jorge Wilstermann e, mesmo com Desábato e Rildo perdendo seus pênaltis, classificou o Vasco para a fase de grupos da Libertadores