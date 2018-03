Vasco perde em casa, e brasileiros começam mal na Libertadores

Só o Palmeiras venceu na primeira rodada

O Vasco foi o último dos sete times brasileiros a estrear na Copa Libertadores da América e saiu de campo derrotado pela Universidad de Chile por 1x0, em São Januário, no Rio de Janeiro, na noite de terça (13). O resultado consolida a primeira rodada ruim das equipes nacionais: só o Palmeiras venceu.

O alviverde paulista goleou o Júnior Barranquilla por 3x0, na Colômbia, pelo grupo 8, completado por Boca Juniors e Alianza Lima (que empataram em 1x1, no Peru).

Atual campeão, o Grêmio estreou com empate de 1x1 contra o Defensor, no Uruguai, pelo grupo 1. Os outros empates foram Flamengo 2x2 River Plate e Millonarios 0x0 Corinthians, pelos grupos 4 e 7, respectivamente.

Três brasileiros não pontuaram: além do Vasco, o Cruzeiro e o Santos. Os mineiros perderam do Racing por 4x2, na Argentina, e estão no mesmo grupo 5 dos cariocas. O Peixe é lanterna do grupo 6, após a derrota por 2x0 para o Real Garcilaso, no Peru. O Vasco é o único que perdeu em casa.

Dois brasileiros vão em busca da primeira vitória nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada. O Flamengo visita o Emelec, em Guayaquil, no Equador, enquanto o Corinthians recebe o venezuelano Deportivo Lara, no Itaquerão, em São Paulo. As duas partidas começam às 21h45.

Também nesta quarta, mais três jogos: Bolívar x Colo-Colo, Atlético Nacional x Delfín, ambos pelo grupo 2; e Estudiantes x Real Garcilaso. Na terça, o Cerro Porteño ganhou do Defensor por 2x1 e chegou a seis pontos, na liderança do grupo do Grêmio.