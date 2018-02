Vasco vai à 3ª fase da Pré-Libertadores; Chape é eliminada

Cruzmaltino bateu o Concepción novamente e aguarda Jorge Wilstermann ou Oriente Petrolero

Apenas um dos dois clubes brasileiros na Pré-Libertadores segue adiante. Nesta quarta (7), o Vasco, que havia batido o Universidad de Concepción por 4x0 na ida, fez 2x0, em casa. Já a Chapecoense foi novamente derrotada por 1x0 pelo Nacional do Uruguai, desta vez, em Montevidéu.



Em São Januário, se a missão dos chilenos já era quase impossível, ficou pior ainda logo aos 5 minutos. Wagner desceu pela esquerda e cruzou para a área. Paulinho, na chegada, bateu de primeira e fez 1x0 para os cariocas.

O Concepción partiu para o empate, teve chances mas levou o segundo, com Yago Pikachu, que recebeu cruzamento de Paulinho e fez 2x0, de cabeça.

Na 3ª fase, o Vasco pega quem passar dos bolivianos Jorge Wilstermann e Oriente Petrolero. Na ida, 2x1 pro Wilstermann. A volta é na quinta (8).



Chape

Se o Vasco começou seu jogo já não dando chances ao Concepción, o jogo Chape também mudou com menos de 10 minutos. Só que para pior. Aos 5, Romero bateu, a bola desviou em Douglas e morreu no fundo da rede de Jandrei. As duas equipes tiveram chance de marcar gols, mas o placar permaneceu no 1º tempo.

No 2º tempo, a Chape foi toda pra cima, mas quase leva o segundo, mas Corujo chutou para fora. Os catarinenses ainda tentaram uma pressão final, mas o uruguaios conseguiram segurar o 1x0 e levaram a classificação. Na 3ª fase, o Nacional encara o Banfield, da Argentina.