Vazamento de água causa engarrafamento no Rio Vermelho 

Fluxo de veículos está intenso e o congestionamento já atinge o acesso ao bairro de Amaralina

O trânsito está complicado na manhã desta quarta-feira (21) no bairro do Rio Vermelho em função de um vazamento de água deixa trânsito congestionado na Rua Oswaldo Cruz nas imediações do Bompreço no sentido Rio Vermelho.

De acordo com a Transalvador a Embasa já foi acionada. Uma das pistas foi interditada. O fluxo de veículos está intenso e o congestionamento já atinge o acesso ao bairro de Amaralina.

Além do Rio Vermelho, o fluxo de veículos está lento na Avenida Paralela, sentido centro, trecho do CAB e Grande Bahia; Largo da Calçada, sentido Baixa do Fiscal e imediações da rodoviária.



Em nota, a Embasa informou que o vazamento na rua Osvaldo Cruz, no Rio Vermelho, foi contido por volta das 9h e uma equipe da empresa realizará a manutenção emergencial de trecho da rede de distribuição de água ainda na manhã desta quarta-feira.