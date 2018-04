Veículo colide com mureta e fere seis em Taboão da Serra (SP)

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (09) na rodovia Regis Bittencourt

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente na rodovia Regis Bittencourt (BR-116), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Um veículo que transportava seis pessoas colidiu contra um barranco e depois bateu em uma mureta por volta das 2h45 desta segunda-feira (09).

A rodovia liga São Paulo a Curitiba e é a principal rota entre as regiões Sul e Sudeste do país. De acordo com o G1, a pista sentido São Paulo ficou bloqueada por cerca de 3 horas para a realização de perícia e a remoção dos feridos.

Ainda segundo o site, Polícia Rodoviária Federal informou que os feridos foram levados para o pronto socorro da Antena, em Taboão; Hospital Geral de Itapecerica da Serra e para o Hospital das Clínicas. As vítimas tiveram ferimentos graves.